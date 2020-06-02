Суд по делу МН17: прокуратура Нидерландов собирается приобщить к делу заявления Игоря Стрелкова

Источник изображения: https://en.wikipedia.org

Через неделю в Гааге состоится судебное заседание по делу МН17. При этом российская сторона утверждает, что расследование не доведено до конца и не мешало бы провести дополнительные экспертизы.

По мнению представителей российского МИД, следственная группа сильно поспешила с тем, чтобы передать материалы в суд. Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов охарактеризовал позицию следствия как политизированную, предвзятую и однобокую.

Заявления в прессе - не доказательства

Тем временем официальный представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк заявила о том, что может приобщить к делу заявления Игоря Гиркина. Этот человек, известный также как Игорь Стрелков, в 2014 году руководил вооруженными силами Донецкой республики и играл, по мнению следствия, ключевую роль в трагических событиях с самолетом Boeing. Судя по всему, речь идет о словах Гиркина о «моральной ответственности», которую он ощущает из-за гибели пассажиров самолета. Об этом экс-министр обороны ДНР заявил The Times. Тогда же Гиркин (Стрелков) отметил, что ополчение ДНР самолёт не сбивало, как не сбивало его (как обратное утверждали на Западе) российские военные.

Источник изображения: https://en.wikipedia.org

Игоря Гиркина считают одним из главных фигурантов дела МН17

Напомним, что помимо Гиркина следствие обвиняет россиян Сергея Дубинского и Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. По версии голландской стороны, они организовали доставку на Донбасс зенитной установки «Бук», из которой якобы и был сбит лайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Набор доказательств, которыми оперирует следствие, довольно странен. Чего стоят одни выдержки из публичных выступлений или интервью того же Гиркина или фотографии из социальных сетей. Мало ли, кто и за что чувствует ответственность? Хоть за убийство Кеннеди, но какое отношение личные высказывания человека могут иметь к материалам дела?

Некто Владимир Иванович

Появилось в деле и упоминание о таинственном человеке под именем «Владимир Иванович». Гиркин утверждал, что подчинялся в то время его приказам. К материалам дела приобщены записи перехваченных Службой безопасности Украины телефонных переговоров военачальников Донецкой Народной Республики, которые говорят о «Владимире Ивановиче» как о «большом начальнике из Москвы». The Insider и Bellingcat утверждают: именно этот человек якобы курировал поставки тяжелого вооружения на Донбасс в 2014 году.

Западные СМИ не преминули заявить, что под именем «Владимир Иванович» скрывался нынешний замначальника Пограничной службы ФСБ России. Тогда, в 2014 г., он был генерал-лейтенантом и занимал должность в Департаменте погранохраны Пограничной службы ФСБ. Однако никаких реальных доказательств о тождественности генерала и мифического «Владимира Ивановича» нет. Но для Запада, разумеется, крайне выгодно представить кого-либо из действующих российских силовиков главным фигурантом дела МН17. Так солиднее... А когда спрашивают о доказательствах, обычно слышится что-то вроде "они у нас есть, но они секретные"...

В то же время, официальный представитель прокуратуры Нидерландов утверждает, что новых обвиняемых по делу МН17 нет. По-прежнему обвинения предъявлены лишь Гиркину, Пулатову, Дубинскому и Харченко. Следствие упорно продолжает игнорировать те материалы, которые были переданы объединенной следственной группе Российской Федерацией, в том числе и доказательства того, что ракета была запущена по самолету с зенитной установки, принадлежавшей вооруженным силам Украины.

Между тем, понятно, что без полноценного участия России в ходе расследования ни о каком объективном результате не может быть и речи. За долгие годы следственной группе не удалось преуспеть ни в чем, кроме политизированных заявлений, иначе в деле неизбежно бы появились и более реальные доказательства, и новые фигуранты.