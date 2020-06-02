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Российская газета

Северная военная флотилия: с чего началась история Северного флота

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Источник изображения: rg.ru

1 июня 1933 года считают днем рождения Северного флота. Это самое молодое объединение Военно-морского флота России. В его составе атомные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, многочисленные суда обеспечения. Уже как три года приоритетное направление деятельности Северного флота - защита государственных интересов Российской Федерации в Арктике.

Первоначально в 1933 году подразделение ВМФ называлось Северной военной флотилией. А 11 мая 1937 года его переименовали в Северный флот и определили основное место дислокации - город Североморск. А причина в том, что начали активно развивать северный регион, строить базы и аэродромы. К тому времени были и первые рекорды. В 1938 году подводная лодка "Д-1" четыре месяца провела в море, преодолев более 11 тысяч морских миль. А "Д-3" осуществила подледное плавание, 30 минут шла подо льдами. Это было впервые в истории Военно-морского флота.

Геройски сражались военные моряки в годы Великой Отечественной войны. На начало войны у Северного флота насчитывалось 15 подводных лодок, восемь эскадренных миноносцев, семь сторожевых и других кораблей. Авиация имела 116 боевых самолетов. За годы войны вооружение утроилось.

За геройство в годы Великой Отечественной войны Северный флот был награжден орденом Красного Знамени. Военнослужащие уничтожили более 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов, около 1,3 тысячи вражеских самолетов, провели 1548 конвоев.

Современный Северный флот имеет на вооружении атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На флоте базируется единственный в России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится на капитальном ремонте и модернизации.

"РГ" уже писала о том, что буквально накануне сдан ВМФ и будет служить на Северном флоте подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", который является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А "Борей-А" - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер несет комплекс межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Три похода кораблей Северного флота недавно признаны рекордами Вооруженных сил России. Это комплексная экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа, кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" и действия атомной подводной лодки "Северодвинск". Субмарина установила рекорд при стрельбе крылатой ракетой "Калибр" по полигону Чижа.в Архангельской области и выполнила специальную задачу подо льдом Северного Ледовитого океана.

В 2020 году Северный флот получит шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Булава-30
Князь Владимир
Северодвинск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
22350
955 Борей
Арктика
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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