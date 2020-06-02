Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

Расквартированная в Техасе 3-я танковая бригада "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии первой в армии США получила танки новейшей модификации Abrams M1A2 SEPv3.

На машинах установлен новый комплекс радиосвязи, позволяющий обмениваться информацией со всеми элементами перспективной боевой бригадной группы. Усовершенствованная энергосистема вырабатывает больше электричества и эффективно распределяет его между бортовыми системами. Кстати, вспомогательная силовая установка на M1A2 SEPv3 также модернизирована и спрятана под броню.

Улучшена система управления огнем - в нее включена аппаратура для стрельбы двумя типами снарядов: многоцелевым ХМ1147 АMP с программируемым взрывателем и бронебойным подкалиберным M829А4 АКЕ, пишет dambiev. На танках установлен модифицированный комплекс активной защиты RafaelTrophy HV и система электронного подавления, блокирующая каналы управления самодельными взрывными устройствами.

Для облегчения работы техников в Abrams используется усовершенствованная технология конструктивно-сменных блоков. В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков. Работы будут вестись на трех заводах в Огайо, Пенсильвании и Флориде.

With the addition of the Army’s newest Abrams, the M1A2 SEP v3, WARHORSE, remains the most lethal Battalion in the most lethal Brigade in the First Team. pic.twitter.com/3IHo5nNuzC — 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) May 28, 2020

Антон Валагин