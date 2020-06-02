В России началась работа над космическим истребителем

По всей видимости, в нашей стране не стали спокойно смотреть на попытки США милитаризировать космос. И это не будет гонка вооружений. На новом технологическом уровне пересмотрят и реализуют давно испытанные советские проекты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля. По его словам, "космоплан" сможет работать как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, прежде всего, в ближнем космосе. И назвал это "очень перспективной темой".

Как рассказывают наши источники в ракетно-космической отрасли, работы уже начались. И речь не идет о возрождении советского космического челнока "Буран", а скорее всего, о легком орбитальном самолете "Спираль". Этот удивительный космический аппарат был разработан и даже испытан в Советском Союзе несколько десятилетий назад. До сего дня технические идеологии, воплощенные в нем, не устарели.

Напомним, в 1970-х годах в СССР фактически создали совершенно уникальный для того времени орбитальный самолет, способный выполнять сугубо мирные задачи и военные. В гражданском варианте он мог решать самые различные задачи. А в случае боевого применения был способен уничтожать потенциально опасные объекты в космосе и наносить удары по земле. Для этого предусматривалась установка на его борту шести ракет класса "космос-космос" или одной мощной "орбита-земля". В перспективе предполагалось размещать и лазерное оружие, работы над которым у нас шли активно и успешно.

Еще более невероятно, что работы над космическим истребителем начались в 1964 году. Мало кто знает, хотя это давно не секрет, велись они в самолетостроительным ОКБ, которое тогда возглавлял А.И. Микоян.

Руководил реализацией проекта "Спираль", в рамках которого разрабатывался орбитальный самолет, выдающийся конструктор Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский.

Предполагалось, что к специальному гиперзвуковому самолету-разгонщику будет крепиться уже орбитальный одноместный самолет. В проекте орбитальный самолет имел длину 8 метров и вес 10 тонн. Его первоначальная орбита - 130 км. После выполнения необходимых задач космоплан мог возвращаться на землю как обычный самолет.

По утвержденному календарному плану, который, надо сказать, соблюдался четко, первый экспериментальный аппарат должен был быть выведен на орбиту в беспилотном варианте в 1970 году. Первый пилотируемый полет намечался на 1977 год.

Гораздо раньше американцев у нас создали многоразовый космический корабль с очень интересной теплозащитой и уникальной системой аварийного спасения, которая при необходимости "отстреливала" кабину целиком, превращая ее в спасательную капсулу.

Не вдаваясь в исторические детали, можно лишь констатировать, что практически созданная "Спираль" поддержки у высшего советского руководства, в том числе военного, не получила. Лозино-Лозинского переориентировали на создание аналога американских "Шаттлов" - комплекса "Энергия-Буран". Он возглавил специально созданное НПО "Молния".

Тем не менее было построено несколько уменьшенных моделей орбитального самолета. Эти модели под названием БОР запускались по различным траекториям баллистическими ракетами с космодрома Капустин-Яр.

3 июня 1982 года модель орбитального самолета БОР-4 или Космос-1374 была выведена на околоземную орбиту и успешно вернулась на Землю. Аппарат совершил полтора витка вокруг Земли, после чего приводнился в Индийском океане. В том районе, казалось, собрались все военно-морские и военно-воздушные разведывательные силы не только США, но и Австралии.

Зарубежным наблюдателям удалось отснять во всех ракурсах спускавшийся и приводнившийся БОР-4. Последующий тщательный анализ полученных снимков, надо думать, вверг Пентагон в уныние. Скорее всего, на Москву оказали сильное давление, больше "Спираль" в космос не поднималась. Стоит сказать, что за характерный внешний вид наш космоплан сами его создатели называли "лаптем", что ничуть не умаляет его значения.

Напомним, наш "Буран" взлетел в космос и успешно приземлился спустя только шесть лет, в 1988 году. Увы, как и БОР-4 - в первый и последний раз.

А вот за океаном тему нашего космического истребителя не только очень внимательно изучили, но в итоге смогли даже реализовать. Американский мини-шаттл Boeing X-37, внешне чем-то тоже напоминающий "лапоть", стал заметным явлением современной космонавтики. Этот многоразовый космический беспилотник способен находиться на заданных орбитах годами.

При этом он может маневрировать и менять высоту полета от 200 до 750 километров. Boeing X-37 в условиях строжайшей секретности уже выполнил несколько космических миссий. И это не может не тревожить. Российские военные эксперты уверены, что над нашими головами в космическом пространстве летает полноценный разведывательно-боевой корабль. Совсем недавно, 17 мая 2020 года, X-37 отправился в очередной, как заявили в НАСА, "научно-исследовательский" полет. В отличие от пилотируемой ракеты Илона Маска, его старт и вывод на орбиту прошел без проблем.

Так что, теперь нам предстоит догонять. Впрочем, для этого надо решить, скорее, организационные и финансовые вопросы. Как считают эксперты, гиперзвуковые боевые модули "Авангард" созданы именно на технологиях, впервые реализованных в "Спирали". То есть, научно-технические и опытно-конструкторские работы с космопланом частично уже проведены. Надо идти дальше. Тем более, что этот аппарат может не только воевать.

Сергей Птичкин