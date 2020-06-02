Соединения ЮВО проведут пять двусторонних учений в летнем периоде обучения с учетом распространения коронавируса

Ростов-на-Дону. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Более 20 двусторонних учений с батальонными тактическими группами из разных полков проведут в войсках Южного военного округа в летнем периоде обучения, сообщает пресс-служба ведомства.

"В летнем периоде обучения командованием Южного военного округа спланировано проведение пяти двусторонних учений с мотострелковыми соединениями и военными базами. Особенностью мероприятий боевой подготовки в текущем учебном периоде станет их проведение с учетом изменений эпидемиологической обстановки с целью недопущения массового заражения личного состава новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле под руководством командующих 49-й и 58-й общевойсковых армий, подчиненные им соединения в Абхазии и Южной Осетии, проведут два двусторонних учения. В августе на общевойсковых полигонах в Ростовской области воинские части 150-й мотострелковой дивизии в учебных боях будут противостоять мотострелковому соединению из Волгоградской области. В это же время на полигоне Капустин Яр проведут двусторонние учения мотострелки соединений, прибывших Астраханскую область из Чечни и Дагестана.

Также одновременно трех общевойсковых полигонах в Карачаево-Черкессии, на Ставрополье и Кубани во встречном бою оценят свои боевые навыки две мотострелковые бригады 49-й общевойсковой армии. В летнем периоде обучения в войсках ЮВО будет проведено более 20 двусторонних учений с батальонными тактическими группами из разных полков.

В завершении подготовки к главному экзамену войск ЮВО - стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" в августе соединениям и воинским частям предстоит отработать вопросы всестороннего обеспечения в рамках комплекса специальных учений по видам обеспечения под руководством центральных органов военного управления.

"Для обучения командиров управлению батальонной тактической группой, имеющей в своем составе подразделения родов войск и специальных войск, в округе создан и апробирован аппарат руководства, включающий представителей родов войск и специальных войск из состава управления объединения под руководством соответствующего командующего общевойсковой армией. Созданная структура позволила, наряду с обучением командиров батальонов, совершенствовать слаженность управлений бригад и дивизий", - приводятся в сообщении слова командующего войсками ЮВО генерала-полковника Александра Дворникова.