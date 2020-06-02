Подлодки РФ проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами

Осенью этого года Россия проведет стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами с подводных лодок, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью «Красной звезде», опубликованном 1 июня.

По его словам, проверка готовности ракетных подлодок стратегического значения в ходе стрельб станет итоговым мероприятием учебного года.

«В зоне ответственности Северного флота и при обеспечении наших сил спланированы испытания новых образцов морского ракетного и торпедного оружия <...> в ходе выполнения ими (подлодками. — Ред.) практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами. Это мероприятие традиционно проходит в осенний период», — заявил вице-адмирал.

При этом Моисеев не назвал точные сроки и субмарины, которые будут задействованы.

26 мая сообщалось, что первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» состоится осенью с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников, которые эксперты также называют оружием судного дня.