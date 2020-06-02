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WarSpot

SpaceX Demo-2: американцы на американском

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Источник изображения: warspot.ru

США после девятилетнего перерыва возобновили пилотируемые полёты в космос в рамках космической миссии SpaceX Demo-2. Вчера, 31 мая, пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Интересно, что впервые людей в космос отправила частная компания.

Видео запуска SpaceX Demo-2

«Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено. Десятилетия, в течение которых мы лишь теряли время и почти ничего не предпринимали в космосе, теперь официально остались в прошлом», — прокомментировал миссию SpaceX Demo-2 президент США Дональд Трамп.

30 мая новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полёта. Запуск корабля Crew Dragon был осуществлён с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полёт астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблём, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полётов многоразовых шаттлов.

Даглас Харли и Роберт Бенкен

Источник изображения: nasa.gov

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полётов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полёт на станцию в беспилотном режиме.

Одна из причин восстановления Соединёнными Штатами собственных полётов — высокая цена, которую Роскосмос запрашивает для отправки астронавтов к МКС. В частности, NASA купило у Роскосмоса одно место на «Союзе», который в октябре стартует к МКС, за $90,2 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Falcon РН
МКС
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