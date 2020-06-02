Чего не хватает улучшенному Т-80БВМ, чтобы стать настоящим "танком мечты"

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Российский основной боевой танк Т-80БВМ является удачным примером модернизации техники, которая несколько десятилетий верой и правдой служила вначале в Советской, а затем уже в Российской армии.

Эти бронемашины успешно выдержали испытания реальными боевыми действиями на Северном Кавказе, где продемонстрировали высокую живучесть. "Восьмидесятки" оставались в строю после нескольких попаданий реактивных гранат, некоторые - более десятка.

Гораздо менее шумные по сравнению с дизелями газотурбинные двигатели обеспечивали высокие скоростные и маневренные характеристики, благодаря чему удавалось скрытно походить к вражеской обороне и заставать врасплох боевиков, а также успешно уклоняться от летящих в борта выстрелов из РПГ.

Также конструктивные особенности давали возможность легко ремонтироваться. Например, известно, что моноблок с ГТД в полевых условиях меняли менее чем за час.

Однако уже в середине 90-х годов Т-80БВ отставал по некоторым характеристикам от более современной западной техники. В том числе по возможности ведения боевых действий ночью, средствам связи и т. д.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Поэтому, не удивительно, что было принято решение о модернизации. Прорабатывались различные варианты, но самым оптимальным оказалась версия Т-80БВМ, во многом унифицированная с Т-72Б3М и частично с Т-90М.

На ней установили современный прицел "Сосна-У" с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. С его помощью можно поражать противника как артиллерийскими боеприпасами, так и управляемыми ракетами с различными боевыми частями. Имеется также телевизионный прицел - дублер. Заменена радиостанция, установлена новейшая противопожарная система.

1250-сильная силовая установка получила экономичный режим "стояночного малого газа", что обеспечивает в некоторых режимах работы меньший расход топлива.

Применение динамической защиты "Реликт" позволило противостоять многим современным боеприпасам НАТО.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Единственное, из-за чего Т-80БВМ пока не стал "танком мечты", это отсутствие закрытой командирской пулеметной установки. Опыт локальных конфликтов уже неоднократно подтверждал их необходимость. В Сирии Т-90А с такими ЗПУ гораздо более успешно выполняли боевые задачи по сравнению с обычными Т-72АВ. В настоящее время для таких установок разработаны прицелы с тепловизионными каналами, что еще больше повышает эффективность применения танкового пушечного и пулеметного вооружения.

Лев Романов