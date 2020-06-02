Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники

Для этого изменят программы боевой подготовки и разработают новые воздушные мишени

Российские летчики-истребители получат «лицензию» на отстрел дронов. Уничтожение разведывательных и ударных беспилотников станет обычным элементом боевой подготовки отечественных пилотов. По словам экспертов, БЛА довольно тяжело обнаружить: они низко летят и у них маленькая скорость. Поэтому, как показали бои в Сирии, только наземных зенитных комплексов для защиты от современных беспилотников недостаточно. Правда, любая ракета, которой вооружен самолет, в разы дороже малого БЛА, так что подходящие боеприпасы для борьбы с ними еще предстоит разработать.

Пилоты против беспилотников

Обнаружение и уничтожение дронов будут регулярно отрабатывать на учениях. С нынешнего года при проведении экипажами летно-тактических маневров станут обязательными боевые стрельбы по мишеням, имитирующим малоразмерные БЛА, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

— Опыт недавних боев в Сирии и Ливии показывает, что дроны становятся опасной силой, и ПВО не всегда может справиться с ними, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они могут обходить зоны противовоздушной обороны и внезапно атаковать технику, а также важные объекты. Поэтому в борьбе с ними нужна авиация, которая сможет оперативно прикрыть свои войска.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

С 2018 года российские базы в Сирии регулярно атакуют беспилотные бомбардировщики террористов группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в России). По данным Минобороны, только в 2019 году были уничтожены около 60 атакующих дронов. Все они были перехвачены комплексами ПВО или принуждены к посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об участии в их перехвате боевых самолетов не сообщалось.

Военные конфликты в странах Ближнего Востока продемонстрировали, что средние ударные БЛА могут быть серьезной проблемой даже для современных наземных средств ПВО, включая российские ЗРПК «Панцирь» и американские системы Patriot. Так в сентябре прошлого года ударные беспилотники и крылатые ракеты хуситов преодолели мощную противовоздушную оборону Саудовской Аравии и нанесли многомиллиардный ущерб объектам нефтедобычи страны.

Сложная цель

Пока примеры уничтожения дронов истребителями немногочисленны. В декабре 2002 года перехватчик МиГ- 25 ВВС Ирака сбил американский беспилотник MQ-1, выполнявший разведывательный полет в районе Багдада. А в августе 2008 года в Абхазии камера тяжелого БЛА Hermes 450 вооруженных сил Грузии зафиксировала выход на него в атаку истребителя МиГ-29, пуск ракеты «воздух–воздух» малой дальности Р-73 и ее прямое попадание в дрон.

Поразить беспилотник легче, чем пилотируемый аппарат, отметил заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. Дроны в отличие от истребителей, как правило, не маневрируют. В то же время маленький объект труднее обнаружить. А из-за относительно небольшой скорости беспилотника самолет может пронестись мимо него, если средства разведки вовремя не зафиксируют аппарат.

— Проблема в том, что любая ракета, которой вооружен самолет, во много раз дороже малого беспилотника, — отметил Игорь Маликов. — Подходящие боеприпасы для борьбы с БЛА промышленности еще предстоит разработать.

Новые мишени

Сейчас для боевой подготовки у российской армии имеется широкий ассортимент воздушных мишеней. Но практически все они имитируют обычные объекты: самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты. По данным Минобороны, в год на учениях расходуется несколько сотен таких тренировочных целей. Большинство — для обучения расчетов ПВО. В боевой подготовке летчиков их применяют реже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

В 2018 году сообщалось о создании в России специализированного мишенного комплекса «Адъютант», имитирующего рой малых беспилотников. Он был сделан по опыту отражения налетов ударных БЛА в Сирии. Два оператора могут контролировать одновременно шесть небольших дронов, программируя их на имитацию беспилотников распространенных моделей зарубежного производства.

По оценке аналитиков, для учений по уничтожению современных ударных беспилотников среднего класса потребуется создать новые воздушные мишени. Их скорость должна составлять от 100 до 500 км в час, что меньше, чем у имеющихся сейчас на вооружении образцов. Учебные дроны должны летать на сверхмалой высоте и активно маневрировать.

Охота на дронов

В российских ВС уже создают специальные подразделения для борьбы с небольшими дронами. С 2018 года их начали формировать во всех соединениях и частях Южного военного округа. Распоряжение об этом отдал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Он возглавлял российскую группировку в Сирии и получил опыт организации противодействия ударным БЛА противника.

В группы входят пулеметчики и снайперы, обученные стрельбе по небольшим беспилотникам, а также средства радиоэлектронной борьбы «Красуха» и зенитные ракетно-пушечные «Панцири».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Военно-промышленный комплекс разработал несколько моделей переносных противодроновых ружей. Они подавляют радиоканалы управления коммерческих беспилотников и заставляют их либо упасть, либо совершить аварийную посадку. Прототипы уже опробованы в Сирии.

Как ранее сообщали «Известия», с января нынешнего года на боевое дежурство заступили мобильные армейские отряды по борьбе с беспилотниками. Они оснащены малогабаритными радарами для обнаружения дронов и системами радиоэлектронных помех. Такие подразделения сформируют во всех военных округах.

Антон Лавров, Роман Крецул