Чжунго цзюньван (Китай): каковы планы Соединенных Штатов по поводу «закрытия» неба?

Безумные фантазии, странные предлоги и нечестные приемы — вот то, чем руководствуется Америка в международной политике, уверен автор. Он рассказывает о трех причинах, почему США намерены выйти из Договора по открытому небу. Все они связаны с «общим врагом» — Россией.

Заявление США о выходе из Договора по открытому небу, которое они сделали, руководствуясь лишь собственными интересами, вновь нанесло серьезный удар по системе международного контроля вооружений. Каким образом Штаты планируют «закрыть» небо?

Президент США Дональд Трамп 21 мая сообщил, что Америка планирует выйти из Договора по открытому небу, заключенному с союзниками и Россией, на том основании, что Россия нарушила установленные договором правила. В тот же день Госдепартамент США выпустил заявление, что Соединенные Штаты считают, что продолжение участия в Договоре по открытому небу больше не отвечает американским интересам, и они намерены официально выйти из договора через шесть месяцев, если Россия не "вернется к его соблюдению".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. В настоящее время в нем насчитывается более 30 государств-участников, в том числе Россия, США, Канада, Франция, Германия и Украина. Согласно договору, стороны могут проводить невооруженную воздушную разведку на территории друг друга с целью проверки выполнения ими международного договора о контроле над вооружениями в целях повышения военной прозрачности. Решение Соединенных Штатов выйти из соглашения серьезно подрывает взаимное стратегическое доверие между Россией и Америкой, а также европейскими странами, в результате чего вновь наносится серьезный удар по международной системе контроля над вооружениями, и это вызвало широкую международную обеспокоенность.

Итак, какими планами руководствуются США, выходя из Договора по открытому небу?

Во-первых, это попытка добиться конкурентного стратегического преимущества перед Россией. Согласно положениям договора, разрешение фотооборудования на местности, используемого для воздушной разведки, не может превышать 0,3 метра, и это не имеет никаких преимуществ по сравнению с активными разведывательными спутниками, имеющимися у Соединенных Штатов. США обладают гораздо большим, чем Россия, числом передовых спутников, которые могут осуществлять бессрочную, всестороннюю и высокоэффективную разведку в отношении России. Другими словами, для России важность наблюдения с помощью самолетов-разведчиков намного выше, и после ухода США нанесенный ей ущерб также будет соответственно больше.

Во-вторых, это возможность давить на европейских союзников, активно пользующихся американской наземной военной техникой. По статистике, все страны-участницы договора проводят около ста разведывательных полетов над территориями друг друга каждый год, 42 из них направлены против России. Помимо США и России, большинство других участников Договора по открытому небу являются европейскими странами. Многие из этих государств не имеют собственных разведывательных спутников и могут полагаться только на разведывательные самолеты для получения информации о России. В определенной степени существование договора является важной причиной, по которой европейские страны чувствуют себя "спокойно" рядом с Россией и могут пожинать "дивиденды мира".

Однако, по мнению Соединенных Штатов, если представлять Россию как общего врага США и Европы, то это лишний раз подчеркнет важность Америки в области безопасности. Поэтому Штаты хотят воспользоваться возможностью, чтобы надавить на европейских союзников и собрать больше реальных денег за так называемую "крышу". В прошлом году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, в этом году - из Договора по открытому небу - и все это с целью по оказания давления на союзников в Европе и усиления их зависимости от американской техники.

В-третьих, это надежда "вернуть имя" собственной развитой военной мощи. Названной причиной выхода США из Договора по открытому небу является невыполнение Россией пунктов договора: она ввела "летные ограничения" для Соединенных Штатов, а также сократила продолжительность разведывательных полетов над своим анклавом -Калининградом. Однако при этом Штаты ни слова не говорят о собственной практике включать Гавайские острова и другие места в области "летных ограничений". В итоге, надев шляпу "нарушителя мира" на голову противоположной стороны, они будут выглядеть более "справедливыми" и не только повысят "легитимность" собственного обновления ядерного арсенала и укрепления противоракетной обороны, но и им также будет гораздо удобнее перетягивать на свою сторону союзников. С этой точки зрения, продление единственного оставшегося между Соединенными Штатами и Россией договора о контроле над вооружениями (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) в феврале следующего года, вероятно, окажется очень затруднительным.

Несмотря на эти грандиозные планы, решение Соединенных Штатов выйти из договора вызвало сильную волну протестов как внутри страны, так и за рубежом. Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель и председатель Комитета по делам вооруженных сил Конгресса Адам Смит по очереди написали письма государственному секретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, отметив, что администрация Трампа не проинформировала Конгресс и не созвала совещание до подачи уведомления о выходе из договора заинтересованным сторонам. Оба дипломата потребовали объяснить это "преднамеренное нарушение". Европейские страны также не пожелали оставаться "в дураках": 22 мая Франция, Германия и министры иностранных дел десяти других европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу, и заявили, что выход Штатов не означает, что договор будет признан недействительным, выразив таким образом готовность продолжать соблюдать условия соглашения.

С другой стороны, все "решения о выходе из союзов" и "расторжения договоров" Соединенных Штатов в последние годы также в некоторой степени демонстрируют снижение их национальной мощи. Долгое время Америка опиралась на собственные силы в оказании давления на противников, действуя по принципу "много силы - мало стратегии". Сегодняшние США добровольно провоцируют крупные державы конкурировать между собой, однако они не имеют абсолютного преимущества в национальной мощи, поэтому Америка обязательно дискредитирует или запугивает стратегических конкурентов посредством "постановки неудобных тем", а также использует любую возможность для создания защитного альянса против соперников. В этом процессе могут быть придуманы и использованы любые безумные фантазии, странные предлоги и нечестные приемы.

В Китае есть такое выражение: искусство осла из Гуйчжоу иссякло (выбиться из сил, выдохнуться, исчерпать все средства - прим. пер.). Конечно, люди с бо́льшим энтузиазмом принимаются за дело, нежели ослы, и если какой-то прием не работает, они будут обдумывать новые пути достижения результата. В будущем мы, возможно, увидим больше демонстраций "богатого воображения" Соединенных Штатов.

Цянь Лиянь (千里岩)