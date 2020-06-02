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Военное обозрение

День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики

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Источник изображения: topwar.ru

1 июня – День Северного флота ВМФ России. Сложно переоценить стратегическое значение одного из важнейших флотов для нашей страны, особенно в эпоху разворачивающегося противостояния за ресурсы и географические преимущества Арктики.

Официально Северный флот был основан 1 июня 1933 года как Северная военная флотилия, а 11 мая 1937 года флотилия получила статус флота. С 2014 г. Северный флот был развернут в отдельное оперативно-стратегическое командование, по сути, получив статус военного округа.

Северные границы - под надежной охраной

В настоящее время именно Северный флот является одним из самых мощных в составе ВМФ. Ведь на него возлагаются задачи по защите всех арктических территориальных вод и побережья России. В составе флота – атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетные корабли и единственный в настоящее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», многие другие надводные корабли.

Главные задачи, стоящие перед современным Северным флотом – морские операции в Арктике и Атлантике, противовоздушная оборона северных границ России. Но важнейшая задача – нанесение ядерного удара по противнику в случае начала ядерной войны.

Арктика с ее богатыми природными ресурсами и стратегически важным Северным морским путем – кратчайшим способом попасть из Европы в Азию, представляет все больший интерес для мировых держав. Не случайно США постоянно заявляют о том, что СМП якобы принадлежит «всему миру».

Источник изображения: topwar.ru

Недавно в Баренцево море заходила корабельная группа НАТО из 3 американских эсминцев и 1 британского фрегата. Понятно, что потенциальным противником Северного флота следует назвать страны НАТО, включая США, Великобританию и скандинавских членов альянса. Противостояние с серьезным противником требует особого внимания к вооружению и оснащению флота, береговых соединений, к качеству подготовки личного состава. Какими же силами для противостояния НАТО обладает Северный флот?

От субмарин «Борей» до фрегата «Адмирал Горшков»

Главную роль в подводных силах играет 31-я дивизия подводных лодок, ставшая первой в истории отечественных ВМФ дивизией атомных подводных ракетоносцев. В ее составе 6 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667БДРМ и 2 субмарины семейства 955 «Борей» - К-535 «Юрий Долгорукий» и К-549 «Князь Владимир».

Подводный крейсер «Князь Владимир» вступил в строй буквально на днях – 28 мая 2020 года. Также в состав СФ ВМФ РФ входят 11-я дивизия подводных лодок (самая известная субмарина в составе – К-560 «Северодвинск») и 18-я дивизия подводных лодок.

Источник изображения: topwar.ru

Основу надводных сил СФ составляют 43-я дивизия ракетных кораблей и 4-я бригада противолодочных кораблей. Именно в состав 43-й дивизии входят единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», атомные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Горшков», эсминец «Адмирал Ушаков».

«Адмирал Кузнецов» сейчас находится на ремонте. Но он играет очень важную роль в плане сохранения палубной авиации. Ведь в состав СФ входят 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк, 279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова, 830-й отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк.

Если основой подводных сил постепенно становятся лодки проекта 955, то над водой такая роль - фрегатам проекта 22350. «Адмирал Горшков» входит в состав флота с 2018 г., в 2020 г. должны быть завершены испытания фрегата «Адмирал Касатонов», а в 2022 году в состав флота должен войти фрегат «Адмирал Головко».

Источник изображения: topwar.ru

На страже воздуха и суши

Но Северный флот – это не только подводные и надводные силы. Это и морская авиация, одна из самых многочисленных в составе ВМФ России. Это и силы противовоздушной обороны, входящие в состав 45-й армии ВВС и ПВО и включающие 1-ю и 3-ю дивизии противовоздушной обороны с зенитными ракетными полками, радиотехническими полками. Береговая ракетная бригада Северного флота включает 4 дивизиона комплекса «Бастион» и 1 комплекс «Бал». Береговые ракетные комплексы призваны контролировать не только морские цели, но и объекты НАТО в соседней Норвегии.

Наконец, не стоит забывать о том, что в состав СФ входят и соединения для действий на арктической суше – 200-я отдельная мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада, 80-я отдельная мотострелковая бригада и 61-я отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты. Кроме того, в составе флота – подразделения разведки и специального назначения, в том числе три отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

Северный флот играет стратегическую роль в системе обороны России. Представить наши вооруженные силы без него уже невозможно. «Военное обозрение» поздравляет с праздником всех действующих военнослужащих, ветеранов Северного флота, гражданский персонал, членов их семей. Слава тем, кто на страже Арктики!

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
Адмирал Ушаков
Бал РК
Бастион
Князь Владимир
Пётр Великий
Северодвинск АПЛ
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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1164 Атлант
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667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
NATO
Арктика
СФ
Ядерный щит
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