В России показали производство гиперзвуковой ракеты

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете создали лазерные установки, при помощи которых можно производить детали для гиперзуковых ракет и проводить ремонт кораблей в открытом море. Соответствующий ролик телеканал «Звезда» опубликовал на YouTube.

«Деталь корпуса гиперзвуковой ракеты растет прямо на глазах — за час прибавляет в весе от полутора до двух килограммов. Не сбиться с пути лазеру помогает компьютерная программа — траектория движения безошибочно повторяет 3D-модель необходимой детали», — говорится в видео.

В качестве сырья для производства используется металлический порошок. В ролике отмечается, что, кроме петербургского вуза, таких установок в России больше нигде нет.

В июле 2019 года американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, в которой используется система световых проекторов, указывающая сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов и определяющая порядок выполнения работ.