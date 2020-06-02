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Раскрыт план работы экипажа Crew Dragon на МКС

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Роберт Бенкен и Даглас Херли
Роберт Бенкен и Даглас Херли.
Источник изображения: Фото: @spacex

Командир 63-го экипажа Международной космической станции (МКС) Крис Кэссиди раскрыл план работы экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска на станции. Трансляция опубликована на YouTube-канале НАСА.

Кэссиди пояснил, что в ближайшие часы все на станции должны убедиться в собственной безопасности, а также понять порядок действий в случае непредвиденной ситуации. В ближайший месяц экипаж МКС, к которому присоединились Роберт Бенкен и Даглас Херли, может совершить выход в открытый космос, добавил он.

У командира МКС также поинтересовались, что пропустил экипаж Crew Dragon из-за того, что старт корабля был отложен на несколько дней. По словам Кэссиди, в это время на станции была субботняя уборка. «Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз», — пошутил он.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

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США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
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