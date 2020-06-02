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Интерфакс-АВН

Глава SpaceX на русском предложил сотрудничество "Роскосмосу"

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Win McNamee / Getty Images

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что рассчитывает на сотрудничество с "Роскосмосом".

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество. - Elon", - написал Маск в Twitter в ответ на поздравления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешным полётом пилотируемого корабля Crew Dragon, в воскресенье пристыковавшегося к Международной космической станции.

Корабль, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.

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Россия
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Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
МКС
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