«Батут работает»: Маск припомнил старую шутку из России

В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon Илона Маска к МКС

Слова про батут припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину американский миллиардер Илон Маск, запустивший пилотируемый космический корабль Crew Dragon к МКС. Шесть лет назад Рогозин из-за антироссийских санкций предложил США вместо ракет использовать батут. Накануне «Дракон» стартовал с космодрома во Флориде.

После запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск припомнил шутку шестилетней давности главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте NASA.

«Батут работает», - сказал Маск, засмеявшись. Перед этим глава NASA Джеймс Бранденстайн, отвечая о реакции Российской Федерации на запуск Crew Dragon, заявил, что Рогозин поздравил американских коллег.

«Он сказал, что это радостный день не только для нас, но и для них», - сообщил Бранденстайн, и тоже рассмеялся после слов Маска.

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в своем твиттере, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.

«Безобразничают, ведут себя неподобающим образом, не понимают, что санкции - это всегда бумеранг, который вернется и очень больно ударит по тому, кто его запустил», - добавил ранее глава Роскосмоса. С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась сугубо с помощью российских кораблей «Союз». Кроме того, американцы платили около $90 млн за одно место в кабине корабля. Контракт между Россией и Америкой истекает в октябре текущего года.

В Роскосмосе при этом поприветствовали запуск в США пилотируемого корабля Crew Dragon и отметили, что Россия не будет стоять на месте. Глава пресс-службы российской корпорации Владимир Устименко в своем твиттере также удивился ажиотажу, который вызвал запуск ракеты.

«Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!» - отметил представитель российской корпорации. Устименко пообещал, что 2020 и 2021 годы будут «интересными» с точки зрения новых отечественных космических кораблей и их испытаний.

Запуск Crew Dragon изначально был намечен на 27 мая, однако его отменили из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту. Стоит отметить, что полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

Маск заявил, что человечество может гордиться пилотируемым «Драконом». «Безусловно, этот запуск откликнется у тех, кто в душе исследователь», - сказал он. По словам Маска, после старта корабля его «переполняют эмоции». Он также считает, что главной задачей для SpaceX является обеспечение безопасного возвращения астронавтов на землю.

Президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением к звездам» запуск Crew Dragon. «Мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день», - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Он также заявил, что предыдущие президенты США поставили национальную космическую отрасль «в зависимость от иностранных держав», однако «больше этого не будет». Кроме того, Трамп признал американские космические ракеты «лучшими в мире».

В то же время руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что успешный полет американского пилотируемого корабля должен заставить РФ задуматься о состоянии своей космонавтики.

«Успех небольшой американской фирмы заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики SpaceX, в которой работает 6 тыс. человек, по космической мощности сравнялась с «Роскосмосом», где работают 250 тыс. человек», - сказал Моисеев.

Он отметил, что Crew Dragon по своим характеристикам лучше «Союза», и «Роскосмосу» больше не удастся использовать свое «монопольное положение в пропагандистских целях».

Иван Апулеев