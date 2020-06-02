Назван плюс для России от запуска космического корабля Илона Маска

Летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал плюс для России от успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компанией SpaceX Илона Маска. О нем он рассказал в беседе с URA.RU.

Он пояснил, что у России появился серьезный конкурент в космической отрасли, что заставит российских исследователей работать усерднее и создавать более качественные разработки. Кроме того, если раньше «Роскосмос» зарабатывал на своей монополии на доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и «сидел на "игле" вывоза американцев на МКС, которые за это платили», то теперь придется искать другой источник заработка, добавил Корниенко.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала 30 мая со стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди в штате Флорида. Данный пуск к МКС стал первым для Crew Dragon, когда на его борту находится экипаж. Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем, созданным SpaceX.

На протяжении девяти предыдущих лет людей на МКС доставляли только российские пилотируемые космические корабли «Союз». Американцы последний раз отправляли своих астронавтов на космическую станцию в рамках программы Space Shuttle в 2011 году. После этого между НАСА и «Роскосмосом» действовал контракт, по которому доставка одного астронавта на МКС стоит 90 миллионов долларов. Срок действия соглашения истекает в октябре 2020 года.