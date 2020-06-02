Удар «Нептуна»: Украина испытала новую ракету

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина испытала новый комплекс крылатых ракет «Нептун», стрельбы прошли на полигоне «Алиби» в Одесской области. Установка поразила две морские цели на расстоянии 85 и 110 км. Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост за нескольких минут. В Москве ответили, что российский мост надежно защищен, в отличие от всей территории Украины.

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун», стрельбы прошли на полигоне «Алиби» в Одесской области.

По словам гендиректора Киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, установка поразила две морские цели на расстоянии 85 и 110 км, выпустив сразу две ракеты.

В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что эти крылатые ракеты могут уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», - сказал Турчинов.

По его словам, «Нептуны» были созданы в сверхсжатые сроки, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей.

В ответ на его слова депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также заверил, что и Крым, и Крымский мост имеют надежную защиту, поэтому они не пострадают.

«А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», - заверил он.

Оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial): вокруг объекта охраняются суша, море и воздух. Дежурство несут зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и новейшие ЗРК С-400 «Триумф».

В апреле нынешнего года директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман предупредил, что, если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Шиман уточнил, что удары могут быть нанесены по таким российским объектам критической инфраструктуры, как НПЗ в Ростовской области «Каменское».

При этом, он обратил внимание, что из всех ракет дальнего действия Киев наладил серийное производство только «Ольхи». Первая партия была выпущена по заказу в 2019 году.

Шиман отметил, что украинские власти не выделили средства на финансирование завода. Прекращение работы этого предприятия будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производства ракет «Ольха», предупредил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в ответ на это указал, тема возможной войны между Россией и Украиной должна перестать быть актуальной для Киева.

Во всем мире бушует эпидемия коронавируса, государства пытаются дать совместный отпор болезни. В это время элиты Украины продолжают мечтать о войне с Россией, указал он.

«Пора переходить к налаживанию диалога между странами», - подчеркнул парламентарий.

Военный аналитик Виктор Литовкин, со своей стороны, напомнил, что ракетное вооружение Украины находится не в лучшем состоянии. Оно не может нанести серьезный урон России.

Кроме того, эксперт считает, что Киев не решится предпринять такой шаг, поскольку Москва даст более мощный ответ и от Украины «пустого места не останется».

Литовкин подчеркнул, что заявления, звучащие из Украины, о возможности ударить по России, произносятся для внутриукраинской аудитории, «греют сердца бандерлогов».

Стоит также отметить, что развитие Вооруженных сил России беспокоит украинские власти. О том, что за последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.

По его словам, в регионе находятся семь российских подводных лодок, шесть из которых - «современные и очень эффективные».

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», - обратил внимание командующий ВМСУ.

Кроме того, Воронченко сообщил, что за последние годы Москва переоснастила противовоздушную оборону Крыма зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф», установила гидроакустические станции, чтобы следить за судами в Черном море. Кроме того, Россия увеличила состав авиации и сухопутный воинский контингент.

Отдел «Армия»