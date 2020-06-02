Fox News (США): Америка снова стала страной, осуществляющей полеты в космос

Дни, когда американским астронавтам приходилось пользоваться российскими ракетами, чтобы отправиться в космос, остались в прошлом, ликует автор «Фокс Ньюз». Однако комментаторы демонстрируют меньший энтузиазм, назвав запуск «возвращением функции низкоорбитального такси».

Субботний успешный запуск первого пилотируемого космического аппарата с территории Соединенных Штатов с 2011 года ознаменовал собой триумфальный и волнующий переломный момент в удивительной истории американских космических исследований.

Дни, когда американским астронавтам приходилось пользоваться российскими ракетами, чтобы отправиться в космос, остались в прошлом. Америка снова стала страной, которая самостоятельно осуществляет пилотируемые космические полеты и больше не зависит в этом смысле от других стран.

Подобно миллионам американцев, я с волнением наблюдал за тем, как астронавты НАСА Боб Бенкен (Bob Behnken) и Дуг Херли (Doug Hurley) оторвались от земли и отправились к Международной космической станции.

Запуск космического корабля Falcon 9, созданного компанией SpaceX и стартовавшего с мыса Канаверал, принес долгожданное облегчение после того, как в среду, 27 мая, всего за несколько минут до старта пришлось отменить запланированный запуск из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск этого космического аппарата доказал, что партнерство между НАСА и частными компаниями может принести плоды, и он ознаменовал собой начало новой главы в истории космических исследований. Агентство НАСА использовало мощный двигатель нашей системы свободного предпринимательства, чтобы проводить исследования космоса самым эффективным и самым экономичным способом.

Этот запуск принес американцам долгожданную порцию хороших новостей и надежды. Сейчас это нам необходимо, как никогда.

Во многих американских городах вспыхнули беспорядки. Их причиной стала смерть безоружного чернокожего мужчины по имени Джордж Флойд (George Floyd), которого белый полицейский Дерек Шовин (Derek Chauvin) душил коленом в течение восьми минут. Шовину предъявили обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве.

Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции уже унесла жизни более 100 тысяч граждан нашей страны, ослабила нашу экономику и лишила работы миллионы американцев.

Поэтому первый пилотируемый запуск космического аппарата с американской земли после длительного перерыва - это то, что мы все можем отпраздновать.

Открытый космос всегда был для людей источником вдохновения и предметом восхищения - еще до того, как Россия запустила свой первый спутник в 1957 году, а американский астронавт Нил Армстронг сделал свои исторические первые шаги по поверхности Луны в 1969 году.

Эти события произошли еще до моего рождения, но я узнал от своих родителей и других родственников и друзей, которые помнят те исторические первые этапы исследования космоса и гонки на Луну, как те первые полеты притягивали к себе внимание миллиардов людей по всему миру.

Люди всегда смотрели в небо и задумывались над тем, что находится за его пределами.

Однажды греческий философ Сократ сказал: "Человек должен подняться над Землей - в атмосферу и за ее пределы, - ибо только так он полностью поймет мир, в котором живет".

С того момента, как он это сказал, прошло несколько тысячелетий, но поиски ответов продолжаются, и любопытство человека не ослабевает.

В среду, 27 мая, когда пришлось отменить запланированный запуск нового космического аппарата, основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) назвал этот проект "кульминацией мечты", к которой он шел целых 10 лет.

Когда в субботу, 30 мая, запуск состоялся, мечта Маска воплотилась в реальность.

Эксцентричный Макс признался, что, если бы 10 лет назад кто-то спросил его, какова вероятность того, что он вместе со своей командой сумеет сегодня запустить свой космический аппарат в космос, он оценил бы эту вероятность не более чем в 1%.

Если вам уже достаточно много лет, вы знаете, что каждый успешный запуск приносит чувство облегчения. Вы не можете не возвращаться мыслями к трагедиям, которые постигли шаттл "Челленджер" в 1986 году и шаттл "Колумбия" в 2003 году и в результате которых погибли 14 астронавтов. К счастью, троим астронавтам "Аполлона-13" удалось выжить, хотя они оказались в крайне опасном положении, которое грозило им гибелью.

Мы знаем, что ценой исследований космоса могут стать человеческие жизни, и именно поэтому мы так глубоко уважаем астронавтов. Мы болеем за них и радуемся, когда они достигают успехов, потому что знаем, что их победы приносят пользу всем нам.

Полеты в космос напоминают нам о том, что жизнь и чудеса есть даже там, где мы никогда не были.

Покойный Джон Гленн (John Glenn), который стал первым американцем, облетевшим Землю по орбите, сказал репортерам: "Смотреть на это творение и не верить в Бога для меня невозможно. Это только укрепляет мою веру".

Я уже долгое время верю в то, что один из ключей к счастью - это продолжать стремиться к большему, даже если это находится за пределами моих возможностей. Цели структурируют нашу жизнь и заставляют нас фокусироваться. Однако они также заставляют нас испытывать удовольствие от наших устремлений, и это то, о чем долгое время говорил Маск.

"Должно быть что-то, что заставляет вас вставать утром с постели и хотеть жить, - сказал однажды Маск. - Зачем вы хотите жить? Какова ваша цель? Что вас вдохновляет? Что вам хочется увидеть в будущем?"

Давайте будем болеть за наших астронавтов, которые направляются к Международной космической станции, и пусть их триумф вдохновит нас на стремление к исполнению наших надежд и желаний.

Американцы любят малоперспективные проекты, особенно мечты, которые кажутся несбыточными и не от мира сего. Возможно, это объясняется тем, что интуитивно или подсознательно мы знаем, что, если мечта такого человека, как Илон Маск, может осуществиться, наши мечты тоже однажды могут стать реальностью.

Комментарии читателей:

Mrsteve:

Только в свободной стране подобные проекты могут реализовываться настолько хорошо. Китай умрет от зависти!

Degrandpa:

"Америка снова стала страной, осуществляющей полеты в космос". В некотором смысле это преувеличение. Скорее она вернула себе функции низкоорбитального такси.

Kteman:

Важно обратить внимание, что теперь частный бизнес может делать то, на что НАСА больше не способно.

BunBun66:

"Поехали!" (Юрий Гагарин, первый человек в космосе, 1961.)

Пол Батура (Paul J. Batura)