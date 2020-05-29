Турция спалила $30 миллионов в небе Сирии

Сирийские военные снова уничтожили один из самых дорогой турецких беспилотников.

По данным сирийского информационного новостного агентства «SANA», которое опубликовало фотографии сбитого турецкого БПЛА, вернее его обломков, в небе Сирии поражен беспилотный летательный аппарат Anka-S. Его стоимость, в зависимости от модификации, составляет около 30 миллионов долларов.

Между тем Анкара умалчивает о потере одного из самых дорогих своих беспилотников. Вероятно, считает Free News, это связано с тем, что Турция в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии потеряла до 60 БПЛА, что показало их уязвимость перед современными средствами ПВО и серьезно сказалось на портфеле заказов от зарубежных покупателей.