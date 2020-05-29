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Известия.ru

Свистать всех на верфь: моряки-черноморцы готовы принять новые корабли

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ракетные «Каракурты» и «Буяны» окажут содействие российским силам в Сирии

Юг России укрепят «Калибрами»: малые ракетные корабли (МРК) с высокоточными боеприпасами усилят Черноморский флот. До конца года в его состав должны войти два новейших ударных МРК - «Грайворонск» проекта 21631 «Буян-М» и «Циклон» проекта 22800 «Каракурт». Их экипажи сейчас завершают обучение, а с 1 июня будут готовы принять корабли на заводе и начать государственные испытания. Эксперты отмечают, что новинки обеспечат постоянное российское присутствие в Средиземном море и окажут серьезную помощь в Сирии.

У сирийских берегов

В настоящее время экипажи «Грайворонска» и «Циклона» завершили первый этап подготовки в Объединённом учебном центре ВМФ. К 1 июня они будут готовы принять корабли на заводе и приступить к их испытаниям, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Ожидается, что все работы завершат до конца года, и оба корабля пополнят состав Черноморского флота. Правда, по словам собеседников издания, не исключено, что передача может состояться и в следующем году.

Личный состав «Циклона» и «Грайворонска» уже изучил в учебном центре принципы повседневной службы, освоил морскую и спасательной подготовку, организацию медпомощи, а также обеспечение радиационной, химической и биологической защиты. Да конца мая экипажи ознакомятся с устройством кораблей, системами жизнеобеспечения и вооружения, а также проведут ряд тренировок по борьбе за живучесть.

Известно, что серия МРК «Каракурт» могла быть сдана раньше, но из-за проблем с производством отечественных дизельных двигателей сроки затягиваются. По этой причине даже рассматривали возможность установки китайских моторов, но потом признали, что они значительного ухудшают тактико-технические характеристики кораблей, и флот отверг этот вариант. Стабилизировать график поставок отечественных энергетических установок ВМФ рассчитывает в только в 2021–2022 годах.

Новинки войдут в состав 41-й Севастопольской ордена Нахимова бригады ЧФ, где сосредоточены ударные «малыши» — так еще на флоте называют МРК. Сейчас в соединение входят дивизион таких кораблей, а также тактическая группа ракетных катеров.

В настоящее время перед ЧФ стоит задача присутствия в Средиземном море для оказания содействия российским силам в Сирии, считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.

— Новые корабли в этом случае крайне нужны, — рассказал он «Известиям». — Они позволят обеспечить постоянное присутствие по ротации двух, а в перспективе и трех МРК у берегов этой арабской республики.

Носители «Калибров» помогают решить и ряд других стратегических задач, полагает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. Например, позволяют держать под прицелом Юго-Восточную Европу.

— После того как «Калибры» показали себя в ходе операции в Сирии, очевидно, что и эта часть континента находится под их прицелом, — рассказал эксперт «Известиям». — Такая демонстрация должна остудить пыл союзников США.

Мускулистые «малыши»

Корабли обоих проектов хорошо себя зарекомендовали среди военных моряков. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты — «Калибр-НК» и сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы». В перспективе на них должны появиться миниатюрные версии новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» — такого оружия нет ни в одной армии мира.

МРК «Циклон» — это первый «Каракурт», который должен войти в состав Черноморского флота. Название корабля не окончательное — ожидается, что в ближайшее время ему присвоят имя одного из российских городов. Скорее всего, это произойдет перед зачисление корабля в состав ВМФ.

Всего ВМФ передадут 18 кораблей это проекта. Сейчас в составе ВМФ числятся два «Каракурта» — «Мытищи» и «Советск», которые входят в состав 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтфлота. Она базируется в Балтийске Калининградской области и считается одной из самых заслуженных. Третий — «Одинцово» — проходит заводские ходовые испытания и готовится к стрельбам. Его, как и предыдущие два корабля, передадут морякам-балтийцам.

МРК «Каракурт» строят с применением технологии малой заметности, они оснащены современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На кораблях устанавливают современные комплексы ПВО — морскую версию зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь».

В этом году ракетоносцы приняли на вооружение беспилотники «Орлан-10». Они оснащены дневными и ночными камерами, а также средствами радиоэлектронной борьбы и способны действовать в радиусе до 120 км. БПЛА позволят сделать корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо дроны, а не включать радары, сигнал которых могут засечь радиолокационные станции вероятного противника.

Сейчас «Буян-М» входит в состав Каспийской флотилии, а также Балтийского и Черноморского флотов. «Грайворон» — девятый корабль проекта «Буян-М». Эти МРК разрабатывали для охраны и защиты экономической зоны государства, но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние, как минимум, в 1,5 тыс. км.

Кроме того, «Буяны» могут выставлять минные поля. При необходимости это позволит блокировать судоходство противника в целых морских районах — в первую очередь в проливах и на подходах к военно-морским базам.

Наконец, МРК интегрированы в единую систему управления войсками, что сделало их универсальными ударными платформами, способными действовать в тесной связке с наземными войсками и ПВО, а также авиацией.


Алексей Рамм, Богдан Степовой

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Страны
Китай
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Россия
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США
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
Орлан-10
Циркон-С 3М22
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БПЛА
ГЗЛА
Калибр КР
КФ
ЧФ
ЯО
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