Силы специальных операций армии США и искусственный интеллект

Как пишет Patrick Tucker в статье "How AI Will Soon Change Special Operations", опубликованной ресурсом , новый штаб Сил специальных операций США будет работать над развитием средств по лучшему пониманию и влиянию на местное население, проверке помещений при помощи роботов, а также отслеживания новых средств радиоэлектронной борьбы.

Автор отмечает, что когда генерал Ричард Кларк командовал ССО в Афганистане, 90% его мыслительного времени уходило на передвижение и стрельбу - "рейд, боевая задача, задача по ликвидации-захвату, разрушение вражеских сил". Об этом сообщил сам Кларк на конференции, проходившей на прошлой неделе. Но когда в прошлом году он прибыл к Афганистан уже в качестве командующего ССО, он обнаружил, что американские командиру тратят большую часть своей умственной энергии на информацию.

Военнослужащие американских Сил специальных операций в Афганистане (с) sofrep.com

60% времени уходит на то, чтобы понять, о чем думают талибы и афганцы, а также каким образом американские действия могут на это повлиять. По словам Кларка, работа в инфополе может оказать решающее воздействие [на операции] в ближайшие годы. По его мнению, в будущих информационно-боевых операциях ССО большую роль будет играть искусственный интеллект. Этим летом Командование создаст новый штаб, в котором искусственный интеллект будет применяться для перевода, сканирования захваченных ноутбуков и сотовых телефонов, сопоставлению и борьбе с сообщениями талибов.

По словам генерала, в режиме реального времени нужно чувствовать то, что публично заявляет противник в твиттере и реагировать на это.

Эта социальная информация тоже будет играть свою роль в боевых операциях ССО. В 2021 году Командование ССО начнет реализовывать программу по предоставлению боевым командирам улучшенных средств искусственного интеллекта. Это и создание программного обеспечения по визуализации, которое позволит отображать актуальную тактическую информацию, а также "Исключительно ССО-шную" информацию, как то динамика численности населения, тренды в социальных сетях, анализ чувств и другие социальные аспекты. Это даст командирам ощущение того, что происходит в социальной и психологической сфере в тех местах, где им придется действовать.

Искусственный интеллект также позволит боевым командирам преодолевать противодействие средств РЭБ или обнаруживать новые угрожающие источники электромагнитного излучения.

Он также позволит авиационным и наземным робототехническим средствам осуществлять более опасные операции. Искусственные интеллект и способность к самообучению позволят им быть более автономными, например, для зачистки здания или туннеля.

Американские ССО взаимодействуют Объединенным центром искусственного интеллекта для реализации новых инициатив. Но большинство проектов в этой области будут частью других проектов или программного обеспечения, которое уже закупаются. ССО реализует 30 проектов, в которых имеется искусственных интеллект и автоматическое обучение.