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Интерфакс-АВН

Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может быть вновь перенесен

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Источник изображения: Фото: Bill Ingalls / NASA / AP

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В связи с сохраняющейся неблагоприятной погодой в районе космодрома на мысе Канаверал повторная попытка запуска на орбиту нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX может быть вновь перенесена, следует из данных метеопрогноза ВВС США.

Как сообщалось, первоначально планировавшийся в среду старт на орбиту первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля с двумя астронавтами на борту из-за непогоды был отменен за 15 минут до пуска и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска тогда составляли 50%.

По прогнозу 45-й авиационной эскадрильи Космического командования ВВС США, обслуживающей космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, в субботу, когда планируется предпринять вторую попытку запуска, погода будет благоприятствовать проведению старта на 60%. Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками.

Кроме того, на данный момент метеоусловия для еще одной, третьей попытки запуска 31 мая также предполагают только 60% благоприятных условий.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов на орбиту.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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