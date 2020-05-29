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Военное обозрение

Странности китайского отчёта об испытаниях J-20 с топливными баками на внешней подвеске

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Источник изображения: sina.com.cn

В ВВС Китая провели новые испытания истребителя нового поколения J-20 с топливными баками на внешней подвеске. Основной целью этих испытаний было узнать параметры маневренности боевой машины при наличии дополнительных топливных баков, выявить процент увеличения радиуса применения, а также оценить характеристики «малозаметности» при таких условиях полёта.

Отмечается, что испытание J-20 с дополнительными топливными баками проведено впервые после постановки такого истребителя на вооружение ВВС НОАК. Ранее испытания проводились с прототипами боевой машины. Причём на внешней подвеске устанавливались сразу 4 дополнительных бака.

В ходе полёта было выявлено, что «незаметность истребителя при таких условиях перестаёт быть его основным качеством». В переводе на общедоступный язык это означает, что дополнительные топливные баки сводят к нулю все те стелс-характеристики J-20, которыми зачастую бравируют в КНР.

При этом в ВВС НОАК отмечают, что перелёт с дополнительными топливными баками не планируется осуществлять в ситуации, которая предусматривает возможность боя. Заявлено, что такой перелёт может быть востребован для истребителей в случае их переброски с одной авиабазы на другую – удалённую. Если так, тогда повествование об испытаниях звучит странно. Зачем же в таком случае изначально сообщали об изучении параметров «малозаметности» при использовании баков на внешней подвеске.

В заявлении китайского ведомства сообщается, что при использовании дополнительных баков истребитель J-20 «тем не менее демонстрировал высокую маневренность и отличную динамику, в том числе при смене выбранных режимов полёта». И снова - странное заявление. Если в ВВС Китая рассматривают оснащение истребителя дополнительными баками исключительно для перелёта с одной своей авиабазы на другую, то что это за перелёт такой, в ходе которого от пилота потребуется использовать сверхманевренность и закладывать виражи?..

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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