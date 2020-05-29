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Российская газета

Вид из кабины: подготовку летчиков-штурмовиков к параду сняли на видео

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Пилоты штурмовиков Су-25 Южного военного округа начали отрабатывать элементы сложного пилотирования. Полет авиации пройдет 24 июня в честь военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировках задействованы 30 самолетов-штурмовиков, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. Для зрелищности полет пройдет в диапазоне высот от 200 до 600 метров над землей.

Напомним, что на юге России и Северном Кавказе военные парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В них будут задействованы свыше 43 тысяч военнослужащих, более 800 единиц техники, а также танки, реактивные минометы и артиллерия времен Великой Отечественной войны. В небо поднимутся 120 самолетов и вертолетов.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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