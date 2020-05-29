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Российская газета

Турецкие реактивные установки T-122 Sakarya доставили в Ливию

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Источник изображения: rg.ru

Турецкая транспортная авиация продолжает перебрасывать в Ливию различные военные грузы. Наблюдатели регулярно фиксируют полеты в эту страну четырехмоторных турбовинтовых С-130 Hercules. По данным на минувшую среду, насчитано уже более 10 рейсов.

Одновременно курсируют и тяжелые самолеты С-17 Globemaster III американского производства, принадлежащие военно-воздушным силам Катара. Точно отследить их не представляется возможным, так как они отключают транспондеры.

Как и предполагал ранее военный эксперт Юрий Лямин, в эту горячую точку доставлены реактивные системы залпового огня, но не T-300 Kasirga, а меньшего калибра - 122-мм T-122 Sakarya. Колонна именно таких боевых машин замечена на днях на трассе, ведущей в Мисурату.

Эти РСЗО, по сути, являются нелицензионными клонами советских БМ-21 "Град". У них так же 40 направляющих, которые могут применять реактивные снаряды различных типов с дальностью полета от 20 до 40 километров. Системы уже успешно показали себя в ходе боевых действий на сирийской территории.

Ранее сообщалось, что на стороне находящегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) воюют и доставленные грузовыми судами 155-мм самоходные артиллерийские установки Т-155 Firtina.

Также не снижается активность турецких военно-морских сил.

"В прибрежной зоне в районе Мисураты замечены 2 турецких фрегата типа G и итальянский корабль Horizon. Известно, что Италия тоже поддерживает ПНС. По некоторым данным, оттуда поставляют разведывательную информацию. В Мисурате продолжает работу их военный госпиталь и размещен небольшой контингент военнослужащих", - отмечает Юрий Лямин.



Алексей Моисеев

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Страны
Италия
Катар
Ливия
Сирия
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Турция
Продукция
C-130
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