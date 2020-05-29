Турецкие реактивные установки T-122 Sakarya доставили в Ливию

Турецкая транспортная авиация продолжает перебрасывать в Ливию различные военные грузы. Наблюдатели регулярно фиксируют полеты в эту страну четырехмоторных турбовинтовых С-130 Hercules. По данным на минувшую среду, насчитано уже более 10 рейсов.

Turkey is settling in for a long time in #Libya: Turkish Air Force’s Erkilet based 222nd Squadron’s Lockheed C-130 Hercules four-engine turboprop military transport climbed out of Istanbul Grand over Marmara and now is flying to Misrata. This is the 10th flight in the last 7 days pic.twitter.com/4BaYX4ZoLX — Yörük Işık (@YorukIsik) May 27, 2020

Одновременно курсируют и тяжелые самолеты С-17 Globemaster III американского производства, принадлежащие военно-воздушным силам Катара. Точно отследить их не представляется возможным, так как они отключают транспондеры.

Как и предполагал ранее военный эксперт Юрий Лямин, в эту горячую точку доставлены реактивные системы залпового огня, но не T-300 Kasirga, а меньшего калибра - 122-мм T-122 Sakarya. Колонна именно таких боевых машин замечена на днях на трассе, ведущей в Мисурату.

مرور رتل به منظومات تركية من الخمس pic.twitter.com/7QO3Mo0WrY — أخبار الجيش الليبي.🇱🇾 (@LibyaNews50) May 27, 2020

Эти РСЗО, по сути, являются нелицензионными клонами советских БМ-21 "Град". У них так же 40 направляющих, которые могут применять реактивные снаряды различных типов с дальностью полета от 20 до 40 километров. Системы уже успешно показали себя в ходе боевых действий на сирийской территории.

Ранее сообщалось, что на стороне находящегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) воюют и доставленные грузовыми судами 155-мм самоходные артиллерийские установки Т-155 Firtina.

Также не снижается активность турецких военно-морских сил.

"В прибрежной зоне в районе Мисураты замечены 2 турецких фрегата типа G и итальянский корабль Horizon. Известно, что Италия тоже поддерживает ПНС. По некоторым данным, оттуда поставляют разведывательную информацию. В Мисурате продолжает работу их военный госпиталь и размещен небольшой контингент военнослужащих", - отмечает Юрий Лямин.

Libya

Libya'da Trablus'un güneyinde çekilen bir görüntü. Görüntü de T-122 ÇNRA olduğu bildiriliyor. . pic.twitter.com/HQXAeJ1w4I — Cpt. Morst🇹🇷 (@CptMorst) May 28, 2020

Алексей Моисеев