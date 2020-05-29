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Военное обозрение

Проект CLEAVER: как превратить в ударную авиацию обычные транспортники

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Источник изображения: www.thedrive.com

В рамках внедрения инноваций Пентагон, среди прочего, реализует программу развития паллетированных боеприпасов. К этому типу относятся снаряды, размещенные на грузовых платформах. Последние могут сбрасываться с воздушного транспортного судна, позволяя выступать ему в роли бомбардировщика.

Сейчас внимание оборонного ведомства США сосредоточено вокруг проекта CLEAVER. Что примечательно, он предусматривает разработку специализированного паллетированного снаряда. Боеприпас нового типа имеет четыре стабилизатора и обтекаемую конструкцию. Визуально бомба напоминает AGM-154, «плавники» которой позволяют ей парить на дальние дистанции.

Как предполагается, механизм работает по традиционной схеме. Поддон (в случае с проектом CLEAVER – с двумя бомбами) сбрасывается с транспортного самолета с помощью парашюта. При его перевороте в воздухе боеприпасы переходят уже в режим свободного падения.

В целом данная идея призвана обеспечить возможность форсированного увеличения численности ударной авиации. Обычный транспортный самолет благодаря программе CLEAVER будет способен превратиться в бомбардировщик, нарастив, таким образом, боевую мощь ВВС на нужном направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-154
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