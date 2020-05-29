Новое поколение: каким будет европейский истребитель

ФРГ, Франция и Испания согласовали показатели истребителя следующего поколения

Военно-воздушные силы Германии, Франции и Испании договорились о наборе показателей эффективности истребителя следующего поколения, чтобы помочь своим правительствам руководить разработкой перспективной боевой машины. Первый полет истребителя ожидается в 2040 году. К чему в этом направлении стремятся европейские страны - в материале «Газеты.Ru».

Германские военные заявили о достижении договоренностей ФРГ, Франции и Испании о наборе показателей эффективности, которые лягут в основу создания истребителя следующего поколения.

Документ, одобренный в этом месяце, предназначен для того, чтобы помочь соответствующим должностным лицам определить, какие функции из 10 возможных системных архитектур перспективной боевой машины стоит сохранить, когда придет время выбрать для этого истребителя систему оружия следующего поколения (Next-Generation Weapon System, NGWS).

Эта система должна стать центральным элементом боевой авиационной системы будущего (Future Combat Air System, FCAS), самой амбициозной и дорогостоящей программы вооружения и военной техники ведущих европейских стран.

Согласно официальному заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной «системой систем» XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в «боевом облаке» и сети существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов и управляемого оружия.

В заявлении немецкого бундесвера говорится, что на данном этапе 10 различных системных архитектур для системы оружия следующего поколения в настоящее время выглядят разнонаправленно, к примеру, когда речь идет о вооружениях, маневренности и дальности полета как основного самолета, так и его вспомогательных дронов.

Три высших должностных лица военно-воздушных сил трех европейских государств - генерал-лейтенант Инго Герхарц (Германия), генерал Филипп Лавин (Франция) и Хавьер Фернандес (Испания) - также договорились об «Общем взаимопонимании», т. е. руководстве по подключению национальных систем к реализации авиационной боевой системы будущего.

Этот документ позволит странам-партнерам программы по созданию истребителя нового поколения синхронизировать свои соответствующие программы развития вооружения и военной техники, говорится в германском заявлении.

В начале этого года Франция и Германия официально приступили к очередному этапу программы по созданию перспективной боевой машины, и правительство каждой страны выделило $85 млн на создание демонстраторов технологий.

Немецкие законодатели, которые опасаются чрезмерно сильного влияния французской промышленности в программе FCAS, связывают проект с прогрессом в создании основной наземной боевой системы будущего , еще одной заметной франко-германской двусторонней программы, направленной на создание общего боевого танка.

Считается, что Франция лидирует в создании истребителя следующего поколения, а Германия - в танковом проекте. Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Европе приступили к созданию основной наземной боевой системы будущего. Новые танки заменят собой «Леопард 2А7» бундесвера и «Леклерк» вооруженных сил Франции уже с 2035 года.

«Газета.Ru» также уже рассказывала о перспективном европейском истребителе. Французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя NGF (Next generation fighter) во время 53-го Парижского авиасалона 17 июня 2019 года.

Конструкция Next generation fighter на этапе презентации в Ле Бурже была стилизована под общую форму перспективного боевого самолета, разве что внешне несколько большего размера и более приплюснутого по форме, чем у состоящих в настоящее время на вооружении истребителей.

Во время проведения Парижского авиасалона в Ле Бурже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном министры обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и Франции Флоренс Парли подписали рамочное соглашение, регулирующее основные правила для совместного проекта, а также соглашение об осуществлении начального этапа исследований. Затем министр обороны Испании Маргарита Роблес поставила свою подпись под документом, который формализовал участие в работе над NGF Мадрида.

На церемонии присутствовали Эрик Траппье и Дирк Хоук, главы Dassault Aviation и Airbus Defense and Space соответственно. Отраслевой дуэт формирует ядро растущей кооперации соисполнителей в Германии и Франции. Испанские компании также получат часть работы, поскольку Мадрид полностью включен в программу.

Фон дер Ляйен в дни Парижского авиасалона назвала FCAS «большим шагом вперед для модернизации бундесвера». «Это также отличный день для укрепления обороноспособности Европейского союза, - добавила она. - Мы впервые инициируем разработку европейской боевой авиационной системы. Тот факт, что Испания присоединяется к нам сегодня, подчеркивает важность этой задачи».

Консорциум в составе французской группы Safran и германской компании MTU Aero Engines возглавит разработку двигательной установки будущего самолета. Safran будет играть ведущую роль в разработке и интеграции двигателя и будет отвечать за камеру сгорания, турбину высокого давления и форсажную камеру, а MTU Aero Engines - за компрессоры низкого и высокого давления и турбину низкого давления.

Электронная система управления двигателя будет разработана формируемым совместным предприятием MTU Aero Engines и Safran Electronics & Defense, именуемым Aerospace Embedded Solutions (AES). Самолет будет двухдвигательным.

План действий предполагает, что платформа-демонстратор перспективного истребителя будет создана в 2026 году, а, заморозив возможность изменений всех остальных тактико-технических требований, - в 2030 году. На производство боевой машины планируется выйти к 2040 году.

Новый самолет должен прийти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии и Франции.

Министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу. Сейчас французская и германская стороны официально именуют перспективный самолет NGF «истребителем шестого поколения». Будущий франко-германский боевой самолет должны обладать возможностью применения ядерного оружия и способностью действовать с борта авианосцев. По их мнению, это в наибольшей степени отвечает задаче защиты суверенитета Франции.

Эти два обязательных пункта занимают особое место в тактико-технических требованиях к новой машине. Вместе с тем, по всей видимости, количество задач, возлагаемых на перспективный самолет, в ближайшее время будет только расти. Уникальность отдельных требований к самолету, которые Париж хочет включить в ТТТ, вполне возможно, будут находиться за пределами представлений о тактико-технических характеристиках будущей боевой машины остальных участников проекта.

Уже появились первые сложности, причем с той стороны, с которой их вроде и не ожидали. Концерн MBDA, ведущий европейский производитель управляемого оружия, уже приступил к разработке новой линейки авиационных средств поражения для NGF.

В то же время руководители предприятия заявили, что обеспокоены перспективой появления в Европе двух претендентов на звание истребителя шестого поколения - британского Tempest и упомянутого выше FCAS.

Концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии представило Минобороны Великобритании.

Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

К британской программе создания истребителя шестого поколения присоединилась Италия, расширив членский клуб этого проекта до трех партнеров. Швеция стала партнером программы Tempest еще в июле 2019 года.

По расчетам разработчиков, перспективный истребитель Tempest должен совершить первый полет примерно в 2040 году, заменив Eurofighter Typhoon в составе Королевских ВВС Великобритании.

Перспективные возможности истребителя шестого поколения заключаются в интеграции пилотируемых самолетов и беспилотных летательных аппаратов, несущих оружие и датчики, связанных между собой сложной сетью передачи данных и облачной информационной инфраструктурой.

По большому счету, самолет шестого поколения создается для сохранения статуса Великобритании как ведущей аэрокосмической державы, а главные задачи проекта Tempest, - скорее, финансово-экономического плана.

Лондон пытается поддержать свою промышленность, статус BAE Systems как крупнейшей авиа- и ракетно-космической фирмы не только Великобритании, но и мира, загрузить производственные мощности, взбодрить кадры разработчиков, инженерно-технического состава, высококвалифицированных рабочих.

Тем временем конкуренты проекта Tempest намерены активизировать работы в сфере создания перспективного истребителя. На прошлой неделе французская газета La Tribune сообщила, что стратегия германского парламента по наблюдению за реализацией боевой авиационной системы будущего, утверждающая лишь выделение относительно небольших траншей, заставила генерального директора Dassault Эрика Траппье беспокоиться о возможности уложиться в отведенные для создания перспективного истребителя сроки. Выступая перед комитетом сената Франции в середине мая этого года, Траппье предложил разработать франко-германский закон о выделении соответствующих средств и сроках реализации программы по созданию боевой машины следующего поколения, чтобы обеспечить более быстрые темпы работ.

Михаил Ходаренок