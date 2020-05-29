Источник назвал дату подписания акта приемки подлодки «Князь Владимир»

Акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» будет подписан в четверг, 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сегодня будет подписан акт приемки «Князя Владимира», крейсер будет передан ВМФ России», ― сказал собеседник агентства.

21 мая сообщалось о завершении государственных испытаний подлодки в Белом море. Основная часть учений, среди которых была и стрельба межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», «Князь Владимир», прошла в конце 2019 года. Однако в декабре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сдача подлодки ВМФ планируется в I квартале 2020 года.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев в феврале объявил о скором поступлении подводного российского крейсера в боевой состав.

При этом 18 марта главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что страна занята строительством подлодок четвертого поколения, но одновременно разрабатывает и субмарины пятого поколения.

«Князь Владимир» был спущен на воду в 2017 году. Крейсер построили по усовершенствованному проекту «Борей-А». В отличие от подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», новая субмарина обладает меньшей шумностью, оснащена усовершенствованными системами маневрирования, удержания на глубине и управления оружием.