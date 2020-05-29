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США продолжают скрывать какую заразу разносят они из Грузии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В течение последних двух недель «управляемые Россией силы» «незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации» вблизи 12 грузинских сел, заявили в посольстве США в Грузии. Посольство также осуждают «российскую кампанию» против Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара.

«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости, и отмечает успехи Грузии в борьбе против Covid-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Южной Осетией. Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России кампания дезинформации, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом», - сказано в заявлении американского посольства.

Вашингтон заверяет, что не ослабит «решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии».

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Грузия
Россия
США
Южная Осетия
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