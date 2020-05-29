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РИА Новости

В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии

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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что заявление Африканского командования вооруженных сил США о поставках российских истребителей Миг-29 в Ливию больше похоже на какую-то глупость.

"Безусловно, Миг-29 один из лучших фронтовых истребителей, созданных советской авиапромышленностью. Простой в пилотировании, неприхотливый в эксплуатации и очень надежный. Но говорить о том, что несколькими двадцать девятыми мигами можно захватить побережье Ливии — бред", — сказал журналистам Бондарев.

Парламентарий добавил, что после распада СССР Миг-29 теперь воюют по всему миру. Он напомнил, что Ливия не исключение.

"Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть. Кстати, и в сирийских ВВС они тоже имеются и неплохо себя показывали при работе по террористам на земле. Поэтому если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские", — отметил сенатор.

Бондарев заявил, что точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают снимаемые с вооружения F-16.

"Но встретив в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, у меня язык не повернется сказать, что это американские ВВС. Сомневаюсь, что командующему Африком это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали", — сказал парламентарий.

Он отметил, что в 80-х годах истребители Миг-29 были на вооружении почти у всех стран Варшавского договора, не говоря об экспортных поставках в Африку и Азию.

"Но после развала СССР наши бывшие союзники повступали в НАТО и сами их начали продавать по всему миру. Даже больше скажу, — порядка 20 МиГ-29 разных типов в 1997 году выкупили у Молдавии сами американцы. Безвозвратно. Где они теперь? Украинцы тоже свои, доставшиеся после раздела советского наследия, самолеты активно продавали", — заключил Бондарев.

Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством.

Сейчас в стране установилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, власть сосредоточена в руках сформированного при поддержке ООН и Евросоюза Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Руководство восточной части страны действует независимо от Триполи. Оно сотрудничает с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу на западе.

Россия не раз отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о том, что там якобы присутствуют российские наемники. При этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой африканской стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.

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