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ЦАМТО

Ученые технополиса "ЭРА" готовятся к научным дискуссиям на форуме "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "Армия-2019"
Международный военно-технический форум "Армия-2019".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 28 мая. Обсуждения перспективных для технополиса направлений исследований пройдут на специальной выставочной экспозиции в традиционном формате круглых столов на МВТФ "Армия-2020".

Представители ведущих научных школ проанализируют актуальные вопросы развития научных направлений, военного образования и патриотического воспитания молодого поколения.

Программа мероприятий предполагает расширение практики взаимодействия резидентов с технополисом, применение инновационных методик в подготовке молодых инженеров, презентацию образовательной платформы прикладных задач по микроэлектронике, обмен опытом экспертизы рационализаторских предложений, а также опытом внедрения 3D-технологий в медицине, робототехнике и авиастроении в интересах Минобороны России.

Отдельными темами для обсуждения заявлены вопросы развития системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями для привлечения к научным исследованиям, а также инновационные подходы в обучении в системе военного образования.

Научно-деловой программой запланировано подписание соглашений и переговоры о сотрудничестве с технополисом для проведения на его площадке совместных исследований, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и решение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума "Rusarmexpo.ru".

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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