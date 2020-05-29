Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов "Сани", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"ЦНИИ "Буревестник" выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах министерства обороны РФ", - сказали в пресс-службе.

Минометный комплекс 2С12А "Сани" предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Для стрельбы из миномета применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций от любых 120-мм минометных систем. В целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения "Грань".

"Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий", - сказали в концерне.