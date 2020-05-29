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Военное обозрение

На Украине проводят испытательные пуски ракет «воздух-поверхность» с МиГ-29МУ2

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные начали очередной этап испытательных стрельб с самолета МиГ-29МУ2 с применением управляемого ракетного комплекса Х-29Т. Они проходят в рамках летно-конструкторских испытаний модернизированного самолета.

Вот что написало о модернизации многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 информационное агентство «АрмияInform», принадлежащее Министерству обороны Украины:

Продолжаются летно-конструкторские испытания модернизированного самолета МиГ-29, в частности, с боевым применением управляемого ракетного вооружения типа «воздух-поверхность.

Испытывает новый истребитель Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

Авиационная ракета Х-29 относится к классу ракет «воздух-земля» («воздух-поверхность») малого радиуса действия. Она предназначена для уничтожения боевой техники, оборонных сооружений (опорных пунктов, штабов, контрольно-наблюдательных пунктов и т.д.), объектов инфраструктуры (мостов, бетонных взлетно-посадочных полос), а также кораблей и судов водоизмещением до 10 тысяч тонн. Ее разработкой занимались в СССР в 70-е годы, а в 1980 году она была принята на вооружение Советской армии.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
Х-29
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