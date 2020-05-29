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Интерфакс-АВН

Воздушно-десантные войска России получили около 10 тыс. новых автоматов АК-12

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Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские десантники получили за последнее время около 10 тыс. новых автоматов Калашникова АК-12, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Воздушно-десантные войска одними из первых в Вооруженных силах РФ в течение 2019 и первой половины 2020 годов получили на вооружение около 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Автомат АК-12 - автомат абсолютно нового уровня. Оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В комплект входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время - как в светлое, так и в темное время суток", - цитирует Минобороны РФ заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

9 апреля концерн "Калашников" сообщил, что досрочно завершил выполнение гособоронзаказа на 2020 года по выпуску автоматов АК-12 для Минобороны РФ. Гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов тогда заявил, что предприятие приступило к выполнению гособоронзаказа следующего года.

Ранее военные сообщали, что партии новых автоматов АК-12 получили, в частности, бригады спецназа в Тольятти и в Краснодарском крае, а также 6-я общевойсковая армия Западного военного округа.

Западный военный округ анонсировал поступление партии из 1 тыс. АК-12 в Первую танковую армию

Всего в 2020 году военные получат 40 тыс. новых автоматов АК-12, собщало Минобороны РФ 8 января.

В марте 2018 года военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил "Интерфаксу", что госпрограммой вооружения предусмотрены поставки военным больших партий новых автоматов.

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АК-74 "Калашников"
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