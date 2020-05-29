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РИА Новости

Врагу не укрыться. Армия получила модернизированные минометы "Сани"

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Военнослужащие во время развертывания миномета "Сани"
Военнослужащие во время развертывания миномета "Сани".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. Минобороны России получило в рамках госзаказа партию модернизированных 120-мм минометных комплексов "Сани", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода".

"ЦНИИ "Буревестник" выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах Министерства обороны РФ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Минометный комплекс 2С12А "Сани" предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, которые расположены открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Для стрельбы из миномета используются осколочно-фугасные мины всех модификаций от любых 120-мм минометных систем. Также могут применяться дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения "Грань" для решения отдельных тактических и огневых задач.

"Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий", – сообщили в концерне.

Партия модернизированных минометов была поставлена Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха).

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ заключило контракты на поставку в ближайшие годы в войска восемнадцати бригадных комплексов ПВО типа "Тор", "Бук" и С-300В4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
КМ-8 Грань
С-300
С-300В
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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