Мелкие интересы. Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью

Запад запрещает просить помощь у России в период пандемии коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал это заявление.

Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы наказать неугодные им правительства, и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

"Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя"", – заявил Лавров.

Пандемия, как считает министр, показала миру ряд примеров нехватки гуманизма – он объяснил это "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит". В качестве примеров глава МИД привел попытки возложить вину в распространении коронавируса на Китай и спекуляции вокруг российской помощи странам, которые сами об этом попросили.

"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", – написал Лавров.

Как считает министр, к неизбежным естественным последствиям распространения коронавируса "добавляются и "рукотворные", спровоцированные неспособностью человечества, точнее, определенной его части, отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды".

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, почему США болезненно реагируют на кооперацию других стран в условиях пандемии.

"США считают себя мировым лидером во всем, в чем только можно. А ситуация с коронавирусом показала, что, например, в медицинском обслуживании населения есть серьезные просчеты. Все это воспринимается очень болезненно. И в этой ситуации объединять усилия им совершенно не хочется – у себя бы справиться. Поэтому такая болезненная реакция на случаи всех коопераций разных стран. Мы наблюдаем скоординированную атаку на Россию и болезненную ситуацию в связи с тем, что Китай показал, как можно справиться с пандемией", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, подобная позиция США, продиктованная сиюминутными интересами, мешает миру отработать механизмы кооперации на случай повторения пандемии.

"Корыстные мелкие сиюминутные интересы американской элиты не дают возможности им понять необходимость этого объединения. Мол, если США не могут помогать другим странам, то это не должна делать и Россия. На Китай идут атаки за то, что он оказал помощь препаратами и оборудованием разным странам, союзникам США. А ведь угроза повторения таких пандемий реальна, и если бы сейчас были отработаны методы координации усилий, они бы и в будущем были востребованы. Но, увы, этого нет", – отметил политолог.