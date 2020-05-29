Мелкие интересы. Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью

Запад запрещает просить помощь у России в период пандемии коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал это заявление.
Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы наказать неугодные им правительства, и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.
"Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя"", – заявил Лавров.
Пандемия, как считает министр, показала миру ряд примеров нехватки гуманизма – он объяснил это "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит". В качестве примеров глава МИД привел попытки возложить вину в распространении коронавируса на Китай и спекуляции вокруг российской помощи странам, которые сами об этом попросили.
"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", – написал Лавров.
Как считает министр, к неизбежным естественным последствиям распространения коронавируса "добавляются и "рукотворные", спровоцированные неспособностью человечества, точнее, определенной его части, отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды".
В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, почему США болезненно реагируют на кооперацию других стран в условиях пандемии.
По его мнению, подобная позиция США, продиктованная сиюминутными интересами, мешает миру отработать механизмы кооперации на случай повторения пандемии.