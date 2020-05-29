SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»

Запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) станет переломным моментом для «Роскосмоса», который потеряет заказы от НАСА на космические корабли «Союз», заявил «Известиям» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«В лучшие годы мы получали за это от 300 миллионов до 500 миллионов долларов в сегодняшних ценах. А американцы уже полтора-два года снижают количество заказов. Так что с точки зрения нашей экономики это сильный удар», — сказал эксперт.

По его мнению, «теперь придется ориентироваться в основном на внутренний рынок», где «Роскосмос» предоставляет услуги «бесплатно, то есть за них платит государство». Моисеев уверен, что у госкорпорации отсутствует «внешняя мотивация», вследствие чего «Роскосмос» «минимизирует новые технологии и активно развивает старые, проверенные».

Таким образом эксперт прокомментировал планировавшийся на 27 мая пуск Crew Dragon американской компании SpaceX, который должен быть первым космическим кораблем с экипажем, запущенным США начиная с июля 2011 года. В настоящее время старт, перенесенный из-за погодных условий, намечен на 30 мая.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.