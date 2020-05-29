Type-X: роботанк из Эстонии

Компания Milrem Robotics стала известна во всём мире благодаря разработке гусеничного беспилотника THeMIS. Теперь же эстонцы намерены совершить прорыв, создав роботизированный танк.

Новая боевая платформа получила название Type-X. В Milrem Robotics планируют разработать широкий спектр армейских беспилотных машин на базе единого шасси. Type-X сможет оснащаться как боевыми модулями с орудиями калибра до 50 мм, так и нести миномёты, противотанковые ракеты и системы ПВО.

Размеры Type-X в сравнении с человеком и роботом THeMIS (слева) Источник изображения: armyrecognition.com

Кроме того, на базе Type-X может быть разработан ряд невооружённых машин — носители РЛС, транспортники, инженерные машины и т.д. Шасси будет весить 12 т, ещё 2 т может приходиться на полезную нагрузку в виде различных модулей. Type-X планируют оснастить дизель-электрической двигательной установкой. Полностью заряженных батарей и полного бака будет хватать на 600 км пути. Type-X сможет выполнять операции автоматически или под управлением оператора. Собрать первые образцы для испытаний в Milrem Robotics планируют уже до конца текущего года.