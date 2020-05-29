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Type-X: роботанк из Эстонии

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Источник изображения: warspot.ru

Компания Milrem Robotics стала известна во всём мире благодаря разработке гусеничного беспилотника THeMIS. Теперь же эстонцы намерены совершить прорыв, создав роботизированный танк.

Новая боевая платформа получила название Type-X. В Milrem Robotics планируют разработать широкий спектр армейских беспилотных машин на базе единого шасси. Type-X сможет оснащаться как боевыми модулями с орудиями калибра до 50 мм, так и нести миномёты, противотанковые ракеты и системы ПВО.

Размеры Type-X в сравнении с человеком и роботом THeMIS (слева)

Источник изображения: armyrecognition.com

Кроме того, на базе Type-X может быть разработан ряд невооружённых машин — носители РЛС, транспортники, инженерные машины и т.д. Шасси будет весить 12 т, ещё 2 т может приходиться на полезную нагрузку в виде различных модулей. Type-X планируют оснастить дизель-электрической двигательной установкой. Полностью заряженных батарей и полного бака будет хватать на 600 км пути. Type-X сможет выполнять операции автоматически или под управлением оператора. Собрать первые образцы для испытаний в Milrem Robotics планируют уже до конца текущего года.

Возможное применение Type-X

Источник изображения: armyrecognition.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
Робот
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