Израильский спутник-шпион показал снимки «российских самолётов, вертолётов и радара» в Ливии

Источник изображения: Твиттер/ImageSatIntl

К «разоблачениям» из серии «русские в Ливии» помимо Африканского военного командования США (AFRICOM) подключилась компания, обслуживая израильские спутники-шпионы ISI.

В аккаунтах социальных сетей, связанных с ISI, появились спутниковые снимки, подписи к которым рассказывают о том, что «Россия перебросила на ливийскую авиабазу Аль-Джуфра».

Комментарий ISI:

Разведка демонстрирует российскую военную технику на авиабазе Аль-Джуфра, Ливия. Расширение российского присутствия включает в себя истребители МиГ-29, МиГ-23, грузовики, вертолеты, транспортные средства и новый радар.

В этом плане израильский спутник-шпион противоречит AFRICOM, где говорилось, что в Ливию «ВКС России перебросили истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24». Напомним, что в Африканском военном командовании США заявили, что «русские перекрасили свои боевые самолёты на авиабазе «Хмеймим» перед отправкой в Ливию».

Источник изображения: Твиттер/ImageSatIntl

Источник изображения: Твиттер/ImageSatIntl

Заметка ISI, в которой оператор спутника-шпиона решает сослаться на AFRICOM, которому только что фактически противоречил:

По данным Африканского командования США, военная техника предназначена для поддержки российских ЧВК, спонсируемых государством, действующих на местах в Ливии.

Источник изображения: Твиттер/ImageSatIntl

Спутниковое фото с указанием на вертолёты Ми-8 и Ми-24:

Источник изображения: Твиттер/ImageSatIntl

В ответ ISI один из пользователей (Ахмед Хамад) оставил примечательный комментарий (перевод с английского):

Я хорошо знал эту авиабазу, все эти МиГи старые. Они там ещё с 1999 года, их более 20 штук.