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Известия.ru

«Роскосмос» пообещал запуск системы поиска мусора в космосе в 2027 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Запуск первого российского специализированного спутника для космического сегмента контроля за мусором в пространстве около Земли запланирован на 2027 год. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Такие аппараты войдут в систему мониторинга околоземного пространства «Млечный путь», сказал он в интервью ТАСС, опубликованном 28 мая.

Космический сегмент, который будет включать в себя группу специальных аппаратов мониторинга околоземного пространства, предусмотрен для «достижения максимально возможной эффективности обнаружения и наблюдения космических объектов».

Собеседник агентства отметил, что за последние десятилетия в околоземном пространстве скопилось огромное количество объектов искусственного происхождения, в том числе прекратившие работу спутники, верхние ступени ракет-носителей, разгонные блоки и другие аппараты.

Сейчас российская система контроля наблюдает более 22 тыс. относительно крупных космических объектов. Однако существует более 600 тыс. фрагментов космического мусора размером от 1 см до 10 см, столкновение с фрагментами которого может повредить или вывести из строя любой аппарат или ракетную технику.

Помимо аппаратов для поиска космического мусора, «Роскосмос» собирается создать в рамках «Млечного пути» группу спутников предупреждения об астероидно-кометной опасности. В то же время вероятность столкновения Земли в обозримом будущем с объектом, которое может стать катастрофой для человечества, ничтожно мала.

По словам Блошенко, наиболее опасным считается астероид 1950DA диаметром около 1,3 км. Расчетная дата наибольшего приближения его к Земле — 16 марта 2880 года, а вероятность столкновения — 1 к 4000. До наступления этого времени даже при нынешнем уровне технологий можно будет наблюдать астероид свыше 800 раз.

«Млечный путь» станет развитием российской Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Она получит космическую группировку, в которую войдут специальные спутники мониторинга космического мусора и аппараты программы «Сфера» с дополнительным оборудованием.

При развитии АСПОС ОКП задействуют элементы искусственного интеллекта. К 2025 году будет расширен наземный сегмент — число телескопов увеличится с 36 до 65. Оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.

В феврале в НИИ ядерной физики МГУ сообщили, что российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-М» начнет поиск сооружений внеземных цивилизаций. Однако сигналы внеземных цивилизаций можно обнаружить лишь в случае, если их много в нашей галактике.

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