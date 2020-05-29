В Госдуме назвали перенос запуска Crew Dragon попыткой «сохранить лицо»

Причиной отмены запуска корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) стали не погодные условия, а попытка «сохранить лицо». Такое предположение высказал в четверг, 28 мая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что все-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат напомнил, что США не направляли человека в космос уже в течение девяти лет. Он пояснил, что при планировании такого запуска нужно уметь просчитывать любые условия, в том числе и метеорологические, на несколько недель вперед.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что российские космические корабли более надежные, чем американские.

«У нас немного другая техника – потяжелее и понадёжнее. Поэтому и переносы старта редко происходят, а кроме того, размещение космодрома Байконур выбиралось с таким расчетом, чтобы погодные условия как можно меньше влияли на возможность произвести запуск. Все это в совокупности и дает тот эффект, который мы видим», — сказал академик в эфире НСН.

Накануне сообщалось, что запланированный на 27 мая в 23:33 мск запуск космического корабля Space Dragon компании SpaceX, который должен быть стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, отложили из-за погодных условий. Запуск был отменен за 16 минут до начала обратного отсчета по причине опасности попадания молнии в корабль.

На запуск прибыли президент США Дональд Трамп с супругой и вице-президент Майк Пенс.

Следующий запуск должен состояться 30 мая, передает RT. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

В начале апреля грузовой корабль Crew Dragon вернулся на Землю после первого испытательного беспилотного полета в рамках месячной миссии на МКС.