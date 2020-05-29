Эксперт объяснил разницу в устойчивости ракет США и РФ к погодным условиям

Ракеты российского производства способны к полетам при любой погоде, а американские старты часто откладываются. Об этом в четверг, 28 мая, рассказал гендиректор компании «КосмоКурс» и один из разработчиков ракет семейства «Ангара» Павел Пушкин.

Такой комментарий эксперт дал в связи с переносом старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами из-за погодных условий менее чем за 20 минут до запуска. Ракета принадлежит компании SpaceX Илона Маска.

«Я, честно говоря, тоже отметил этот момент, что у нас отмены пусков не так часто происходят, а чтобы отменили пилотируемый пуск, такого я вообще не припомню, особенно как у американцев — за несколько минут до старта», — цитирует его «РИА Новости».

Он объяснил этот факт разными подходами России и США к проектированию ракет и расположению космодромов.

«У них космодром расположен возле океана, где очень изменчивая погода. Бывают резкие изменения погоды, которые не позволяют летать. Что всё равно странно, поскольку при проектировании ракетно-космических комплексов условия космодрома и близлежащей территории, в том числе статистика по погодным условиям, вводятся в техническое задание. У нас в России все ракеты изначально были военными, они выросли из межконтинентальных ракет, поэтому изначально должны были пускаться при любой погоде», — заявил Пушкин.

Он напомнил, как 27 мая 2019 года при запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз» в нее попала молния, однако полет всё равно состоялся. По словам эксперта, все технические задания предусматривают выполнение в любых погодных условиях.

Пушкин отметил, что США воспринимают переносы космических пусков легче, и поэтому для производства космических аппаратов используются более дешевые и простые системы управления, которые не рассчитаны на перегруз из-за климатических обстоятельств.

Сам специалист допускает возможность переносов, однако считает, что их не должно быть при пилотируемых полетах, когда экипаж прошел все этапы подготовки и в день запуска старт отменяется.

Старт ракеты Falcon-9 с космическим кораблем Crew Dragon был отложен в среду, 27 мая, из-за неблагоприятных погодных условий. Для наблюдения за полетом экипажа миссии SpaceX Demo-2 компании Илона Маска в космический центр имени Джона Кеннеди прибыл американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Старт перенесен на 30 мая, 22:22 мск. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) намечена на 31 мая.