«Черные береты» обосновываются на юге России

Россия наращивает силы морской пехоты в Каспийском регионе.

Формирование нового батальона завершится до конца года. В штат подразделения войдут две роты морпехов и одна десантно-штурмовая бригада. Солдаты и офицеры этой части смогут десантироваться с самолетов, вертолетов и кораблей.

Эксперты отмечают, что фактически на Каспии появятся силы быстрого реагирования, которые можно будет молниеносно задействовать в случае военно-политического кризиса в странах Средней Азии и на Ближнем Востоке.

В настоящее время морские пехотинцы недавно сформированного батальона приступили к выполнению программы боевой подготовки. К концу года подразделение будет полностью боеспособно, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.