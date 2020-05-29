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«Черные береты» обосновываются на юге России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия наращивает силы морской пехоты в Каспийском регионе.

Формирование нового батальона завершится до конца года. В штат подразделения войдут две роты морпехов и одна десантно-штурмовая бригада. Солдаты и офицеры этой части смогут десантироваться с самолетов, вертолетов и кораблей. 

Эксперты отмечают, что фактически на Каспии появятся силы быстрого реагирования, которые можно будет молниеносно задействовать в случае военно-политического кризиса в странах Средней Азии и на Ближнем Востоке.

В настоящее время морские пехотинцы недавно сформированного батальона приступили к выполнению программы боевой подготовки. К концу года подразделение будет полностью боеспособно, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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