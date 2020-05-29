ВМС Индии приняли на вооружение седьмой десантный катер LCU Mk.4

ЦАМТО, 28 мая. По информации Times Of India, в Порт-Блэр состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Индии многоцелевого десантного катера (LCU) проекта Mk.4, L57, построенного компанией Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).

L57 является седьмым из восьми заказанных ВМС Индии кораблей. Он также стал 103-м кораблем, построенным GRSE.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2011 года ВМС Индии подписали с компанией GRSE контракт на строительство 8 десантных катеров (LCU) Mk.4 для усиления возможностей по защите островных территорий и расширения амфибийного флота. Стоимость соглашения оценивается в 21,76 млрд. рупий (483 млн. долл. на дату заказа). Планируется, что новые катера заменят шесть устаревших десантных катеров LCU Mk.3, находящихся на вооружении ВМС в настоящее время.

Строительство катеров началось в сентябре 2012 года. Первый катер серии, LCU L51, был заложен 26 апреля 2013 года, спущен на воду 12 марта 2014 года и передан ВМС 30 сентября 2016 года. В боевой состав флота L51 вошел в марте 2017 года.

Последний корабль Mk.4 находится в стадии постройки и, как ожидается, будет принят на вооружение ВМС Индии к концу этого года.

Десантный катер LCU Mk.4 был разработан GRSE в соответствии с требованиями ВМС Индии и предназначен для транспортировки и высадки на побережье войск, основных боевых танков и бронетехники в различных комбинациях. Используя катера, ВМС совместно с СВ Индии обеспечат безопасность на море в районе Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе, а также Лакшадвипских островов в Аравийском море. Судно также может применяться для ведения наблюдения, материального обеспечения подразделений на отдаленных островах, противодействия незаконному вылову рыбы, незаконному обороту наркотиков, использоваться в гуманитарных, поисково-спасательных и миротворческих операциях.

Длина судна составляет 62,8 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 830 т, полное водоизмещение – около 1001 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M53 мощностью 1840 кВт и способен развивать максимальную скорость 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 12 узлов. Судно оборудовано носовой аппарелью с гидравлическим приводом. На борту могут разместиться до 216 человек, включая 51 члена экипажа (5 офицеров), 165 человек десанта и 145 т груза. Судно может транспортировать один 65-тонный танк "Арджун" или два 45-тонных танка T-72/80, или четыре 13,5-тонных БМП. Вооружение составляют две 30-мм АУ CRN-91 Sarath производства компании Ordnance Factory Medak, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, а также электронно-оптическая система управления огнем EON-51 компании Bharat Electronics Limited.