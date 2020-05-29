Войти
ЦАМТО

ВМС Индии приняли на вооружение седьмой десантный катер LCU Mk.4

385
0
0
Верфь GRSE
Индийская государственная компания «Гарден Рич шипбилдерс энд инжинирс» (Garden Reach Shipbuilders and Engineers – GRSE).
Источник изображения: www.formhiform.com

ЦАМТО, 28 мая. По информации Times Of India, в Порт-Блэр состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Индии многоцелевого десантного катера (LCU) проекта Mk.4, L57, построенного компанией Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).

L57 является седьмым из восьми заказанных ВМС Индии кораблей. Он также стал 103-м кораблем, построенным GRSE.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2011 года ВМС Индии подписали с компанией GRSE контракт на строительство 8 десантных катеров (LCU) Mk.4 для усиления возможностей по защите островных территорий и расширения амфибийного флота. Стоимость соглашения оценивается в 21,76 млрд. рупий (483 млн. долл. на дату заказа). Планируется, что новые катера заменят шесть устаревших десантных катеров LCU Mk.3, находящихся на вооружении ВМС в настоящее время.

Строительство катеров началось в сентябре 2012 года. Первый катер серии, LCU L51, был заложен 26 апреля 2013 года, спущен на воду 12 марта 2014 года и передан ВМС 30 сентября 2016 года. В боевой состав флота L51 вошел в марте 2017 года.

Последний корабль Mk.4 находится в стадии постройки и, как ожидается, будет принят на вооружение ВМС Индии к концу этого года.

Десантный катер LCU Mk.4 был разработан GRSE в соответствии с требованиями ВМС Индии и предназначен для транспортировки и высадки на побережье войск, основных боевых танков и бронетехники в различных комбинациях. Используя катера, ВМС совместно с СВ Индии обеспечат безопасность на море в районе Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе, а также Лакшадвипских островов в Аравийском море. Судно также может применяться для ведения наблюдения, материального обеспечения подразделений на отдаленных островах, противодействия незаконному вылову рыбы, незаконному обороту наркотиков, использоваться в гуманитарных, поисково-спасательных и миротворческих операциях.

Длина судна составляет 62,8 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 830 т, полное водоизмещение – около 1001 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M53 мощностью 1840 кВт и способен развивать максимальную скорость 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 12 узлов. Судно оборудовано носовой аппарелью с гидравлическим приводом. На борту могут разместиться до 216 человек, включая 51 члена экипажа (5 офицеров), 165 человек десанта и 145 т груза. Судно может транспортировать один 65-тонный танк "Арджун" или два 45-тонных танка T-72/80, или четыре 13,5-тонных БМП. Вооружение составляют две 30-мм АУ CRN-91 Sarath производства компании Ordnance Factory Medak, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, а также электронно-оптическая система управления огнем EON-51 компании Bharat Electronics Limited.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Компании
GRSE
Похожие новости
26.12.2018
ВМС Индии приняли на вооружение пятый десантный катер Mk.4
03.05.2018
ВМС Индии приняли на вооружение третий десантный катер Mk.4
01.07.2015
Индия создает свою «Армату»
07.04.2010
Дуэль в пустыне Тар с неочевидным результатом
24.02.2010
Индия и Польша займутся разработкой легкого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА