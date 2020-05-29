Войти
ТАСС

ДОСААФ возобновило работу по подготовке молодежи к военной службе

444
0
0
ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник изображения: РИА Новости. Кирилл Брага

Занятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ДОСААФ возобновило подготовку молодых людей к военной службе по военно-учетным специальностям практически во всех регионах страны. Об этом сообщил в четверг директор его департамента профессионального обучения Александр Валяев.

"Почти во всех автошколах ДОСААФ России возобновилась подготовка допризывной молодежи к военной службе. Это стало возможным благодаря включению ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики", - сказал он.

По словам Валяева, все занятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемическими и гигиеническими требованиями, предъявляемыми к организациям в период распространения коронавирусной инфекции.

"Несколько раз в день вся техника, оборудование и классы автошкол подвергаются дезинфекции, теоретическая подготовка проводится преимущественно дистанционно, практические занятия проходят в формате "один инструктор - один ученик" с использованием необходимых средств защиты лица и рук", - пояснил он.

В то же время, как отметил Валяев, из-за карантинных мер в двух регионах России - Ингушетии и Еврейской автономной области - подготовка молодых людей к весеннему призыву была фактически сорвана.

ДОСААФ было включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в конце апреля 2020 года по инициативе начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.12.2019
Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
19.12.2019
Боевые лазеры "Пересвет" приступили к защите ракетных комплексов
16.12.2019
Страны ОДКБ подвели итог учений "Боевое братство-2019"
09.11.2017
Армия России стала высокоточной и высокоэкономичной
08.11.2017
Минобороны РФ подвело итоги пяти лет масштабного обновления армии
02.12.2014
Россия делает ставку на оборонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА