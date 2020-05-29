ДОСААФ возобновило работу по подготовке молодежи к военной службе

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Занятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ДОСААФ возобновило подготовку молодых людей к военной службе по военно-учетным специальностям практически во всех регионах страны. Об этом сообщил в четверг директор его департамента профессионального обучения Александр Валяев.

"Почти во всех автошколах ДОСААФ России возобновилась подготовка допризывной молодежи к военной службе. Это стало возможным благодаря включению ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики", - сказал он.

По словам Валяева, все занятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемическими и гигиеническими требованиями, предъявляемыми к организациям в период распространения коронавирусной инфекции.

"Несколько раз в день вся техника, оборудование и классы автошкол подвергаются дезинфекции, теоретическая подготовка проводится преимущественно дистанционно, практические занятия проходят в формате "один инструктор - один ученик" с использованием необходимых средств защиты лица и рук", - пояснил он.

В то же время, как отметил Валяев, из-за карантинных мер в двух регионах России - Ингушетии и Еврейской автономной области - подготовка молодых людей к весеннему призыву была фактически сорвана.

ДОСААФ было включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в конце апреля 2020 года по инициативе начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.