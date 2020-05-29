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Военное обозрение

Турецкий военный контингент понёс новые потери в Идлибе: нашлись и обвиняющие Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Из Сирии приходят сообщения о потерях среди военнослужащих турецкого военного контингента. Речь идёт об инциденте, произошедшем на территории провинции Идлиб.

По последним сведениям, колонна турецкой военной техники двигалась по автомобильной дороге М4. На одном из участков маршрута сработало взрывное устройство. Отмечается, что это, вероятно, фугас.

Министерство обороны Турции подтвердило информацию о взрыве в Идлибе и сообщило о том, что в результате этого взрыва один турецкий военнослужащий погиб, ещё один получил многочисленные осколочные ранения.

В главном военном ведомстве Турции при этом утверждается, что взрыв прогремел «примерно в 250 м от дороги». О том, какой мощности в этом случае был тот самый «фугас», что вызвал потери в турецком военном контингенте, не сообщается.

А тем временем нашлись СМИ, которые увидели "российский след".

Так некоторые израильские и арабские ресурсы, включая News.co.il и «Al-Kuds ai-Arabi» вышли с материалами, в которых заявлено буквально следующее: «За диверсией может стоять Россия». На каком основании сделаны такие выводы, не сообщается. Если не считать заявлений о том, что «Россия может попытаться взять реванш за Ливию». Видимо, основной упор в данном случае сделан на то, чтобы в очередной раз попытаться повысить градус накала в отношениях между Москвой и Анкарой.

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Страны
Израиль
Ливия
Россия
Сирия
Турция
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