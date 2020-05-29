«Коалицию-СВ» показали в колёсном варианте

На прошлой неделе опытная партия гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска РФ. Теперь же стало известно о том, что «Уралвагонзавод» тестирует её колёсную версию. В сюжете, опубликованном на телеканале «Звезда», показаны испытания самоходной артиллерийской установки 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ» на базе автомобиля КамАЗ-6550. Тестирование САУ должно завершиться в текущем году, после чего будет приниматься решение о её серийном производстве.

Тестирование САУ 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ»

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» разрабатывалась с 2002 по 2013 год в ЦНИИ «Буревестник». Опытные образцы самоходок «Коалиция» на гусеничных шасси были впервые показаны в 2015 году на московском параде в честь 70-летия Победы. Машина вооружена нарезным 152-мм орудием 2А88, способным поражать цели на расстоянии до 70 км. Одна из ключевых особенностей «Коалиции» — кабина-капсула, в которой размещён экипаж (водитель, наводчик и командир). Как и в танке «Армата», кабина отделена от боекомплекта, что позволяет экипажу покинуть машину во внештатной ситуации. При этом башня, в которой расположено орудие, является необитаемой. Планируется, что благодаря использованию новых снарядов со спутниковым наведением «Коалиция» станет первой высокоточной артиллерийской системой российской армии.