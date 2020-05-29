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Российская газета

США придумали новый способ бомбежки

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Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.

Аббревиатура расшифровывается как "грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полета". Неуправляемое дальнобойное высокоточное оружие для уничтожения движущихся и стационарных целей - так описывают новинку представители ВВС США.

Пока известно, что в январе CLEAVER испытали на двух типах военно-транспортных самолетов: C-130 Hercules и С-17 Globenaster. Есть и фотография нового оружия. Оно представляет собой платформу с парой закрепленных на ней боеприпасов. Те напоминают планирующие бомбы AGM-154 Joint Stand-Off Weapon. Помимо Х-образного хвостового оперения у AGM-154 есть раскрывающиеся в полете крылья - они позволяют бомбе летать на значительное расстояние.

Точный метод применения неясен, но можно предположить, что после выхода из самолета платформа при помощи парашюта поворачивается вертикально, а затем с нее запускаются закрепленные боеприпасы, пишет The Drive. Смысл новой разработки в возможности при необходимости быстро превращать транспортные самолеты в ударные.

- Независимо от того, насколько велики наши бомбардировочные возможности, необходимый Объединенным силам потенциал становится все больше и больше. Вот почему мы считаем, что здесь есть реальная возможность использовать грузовые платформы для увеличения мощности ударов, - рассказал генерал-майор Клинтон Хинот, занимающий в ВВС США пост заместителя главы управления по вопросам интеграции боевых действий.

Схожий метод использовался при единственном боевом применении самой крупной неядерной авиабомбы GPU-43 MOAB. В апреле 2017 года C-130 сбросил платформу с бомбой над афганской провинцией Нангархар. По заявлению Пентагона, боеприпас уничтожил систему тоннелей боевиков.



Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
AGM-154
C-130
C-17
MOAB
Проекты
Ядерный щит
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