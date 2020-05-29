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Российская газета

Новейший самоходный миномет "Горец" прошел заводские испытания

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Источник изображения: АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА / youtube.com

В России прошли заводские испытания самоходного миномета МЗ-204 "Горец". Он разработан на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого, "Горец" создавался в инициативном порядке.

Сейчас результаты проведенных заводских испытаний опытного образца миномета изучают представители силовых структур. Также сообщается, что самоходный миномет состоит из бронеавтомобиля "Тигр" и размещенной на его корме 120-мм артиллерийской системы, которая снабжена электроприводами наведения по углу возвышения и по азимуту.

Александра Красовицкий также назвал основное преимущество "Горца" перед аналогичными зарубежными разработками. Оно заключается в том, что боевой расчет миномета во время стрельбы из "Горца" находится внутри бронеавтомобиля. При этом миномет, ведущий огонь в автоматизированном режиме, может использовать целеуказания от беспилотников. А командир расчета получает необходимую для стрельбы информацию на цветной многофункциональный ЖК-монитор.

Александра Красовицкий обращает внимание на тот факт, что "Горец" может использовать корректируемые боеприпасы. В качестве примера называется 120-мм высокоточная управляемая мина "Грань".


Михаил Русин

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Страны
Россия
Продукция
КМ-8 Грань
Тигр
Тигр БА
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