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Военно-промышленный курьер

С таким «Калибром» мало не покажется

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Источник изображения: vpk-news.ru

Электронные пуски крылатых ракет по отряду кораблей и береговым объектам условного противника в ходе планового выхода в море выполнили МРК Балтийского флота.

Во время нахождения в морских полигонах БФ ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Советск» и «Мытищи» получила приказ поразить мишени, имитирующие корабельный отряд, а также цели на берегу, расположенные на значительном удалении.

Поставленные задачи два МРК выполняли одновременно, используя ракетные комплексы «Калибр-НК». В результате электронных пусков крылатых ракет все назначенные цели были успешно поражены, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи.

В ходе маневров «Советск» и Мытищи» также совместно отразили налет с помощью ствольной артиллерии и отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех. После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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